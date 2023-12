Vues fascinantes de la Terre depuis l'espace

By

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et de la NASA utilisent souvent les réseaux sociaux pour partager d'incroyables images de la Terre capturées depuis l'espace. Ces images offrent une toute nouvelle perspective de notre planète natale et laissent les gens fascinés.

Une image particulièrement spéciale a été capturée par le vaisseau spatial SpaceX Dragon Endurance alors qu'il se dirigeait vers la Station spatiale internationale. Encadrée par la fenêtre de la capsule du vaisseau spatial, l’image présente la Terre à droite et l’immensité de l’espace à gauche. Les eaux bleues du détroit de Gibraltar occupent une place centrale, avec les continents d'Europe et d'Afrique visibles en beige, marron et vert. De petits nuages ​​blancs parsèment le ciel, créant une vue fascinante sur notre planète.

Les astronautes de l'ISS offrent également des points de vue uniques sur la Terre. Andreas Mogensen a partagé une série de photos montrant notre planète couverte de nuages. La lumière diffuse et l'atmosphère éthérée créent une vision mystique de la surface de la Terre.

Les aurores, le spectacle de lumière de Mère Nature, sont déjà un spectacle époustouflant. Cependant, lorsqu’ils sont capturés depuis l’espace, ils deviennent encore plus fascinants. Une aurore dansant dans l’atmosphère terrestre a été capturée par l’ISS, s’élevant à 260 milles au-dessus de l’Utah pendant la nuit orbitale. Les teintes vibrantes des aurores sur le ciel sombre créent une image à couper le souffle.

La NASA a également partagé des images de la Corne de l'Afrique capturées depuis l'ISS. Les dunes de sable beige, brun et rougeâtre sculptées par les vents près du littoral, ainsi que le réseau complexe de ruisseaux creusant des canyons dans les terres, offrent un aperçu fascinant de la géographie de la région.

Enfin, Andreas Mogensen a partagé des photographies de l'Himalaya, l'une des régions les plus majestueuses et impressionnantes de la planète. Depuis la Station spatiale internationale, il a capturé la vue dégagée et sans nuages ​​des montagnes, avec peut-être un aperçu du mont Everest, marqué par quelques nuages.

Ces images prises depuis l'espace nous rappellent la beauté et la diversité de notre planète. Ils évoquent un sentiment d’émerveillement et d’appréciation pour les vues incroyables que l’on peut voir d’en haut.