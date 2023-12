Quand une surtension électrique a presque condamné le Mars Rover

By

Dans une tournure des événements effrayante, l'ingénieur et astro-futuriste Chris Lewicki s'est retrouvé responsable d'une erreur coûteuse qui a failli entraîner la destruction du Spirit Mars Rover. Lewicki a récemment raconté l'incident qui s'est produit il y a plus de deux décennies au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.

À l’époque, le rover Spirit était en préparation pour son voyage vers Mars et chaque aspect de sa fonctionnalité devait être minutieusement testé. Lewicki, épuisé par une longue journée de travail du mercredi, a été chargé de vérifier les moteurs du Rock Abrasion Tool (RAT) fixé au bras robotique du rover. Cela impliquait l'utilisation d'un dispositif appelé « break-out-box » pour vérifier tout problème potentiel avec les moteurs.

Cependant, une simple erreur de connexion du boîtier de dérivation a conduit à un événement catastrophique. Au lieu d'envoyer une poussée de puissance au moteur du RAT, Lewicki a accidentellement dirigé le courant électrique vers le vaisseau spatial lui-même. La panique s'est ensuivie lorsque la télémétrie du rover a brusquement cessé, et il est apparu que Lewicki avait effectivement rendu Spirit sans vie deux semaines seulement avant son lancement prévu.

Contre toute attente, une lueur d’espoir est apparue. L’équipe a émis l’hypothèse que la surtension électrique avait peut-être été détournée vers une partie plus résiliente du vaisseau spatial. Après avoir tenté un redémarrage, ils furent soulagés d'assister au retour vacillant des signaux de télémétrie. L’Esprit n’était pas mort après tout.

Après cette épreuve angoissante, Lewicki craignait de perdre son emploi et d’être à jamais associé à ce tristement célèbre incident dans les annales de l’exploration spatiale. Cependant, il n'a pas été licencié ; au lieu de cela, il a tiré de précieuses leçons de cette expérience et a continué à diriger des tests critiques pour la mission.

Finalement, le Spirit Mars Rover a été lancé avec succès et est devenu partie intégrante de la mission. La carrière de Lewicki a prospéré et il est finalement devenu le directeur de vol de la mission, bien qu'il soit considéré comme exceptionnellement jeune pour un rôle aussi prestigieux. Son intelligence, son sang-froid et sa croissance malgré l'adversité ont prouvé qu'il était effectivement la bonne personne pour le poste.

Même si cet incident dramatique menace le succès d’une mission d’exploration spatiale, il rappelle la résilience et l’ingéniosité requises face aux défis imprévus. La mission Spirit Mars Rover témoigne de la persévérance humaine et des réalisations remarquables des ingénieurs et scientifiques impliqués.

Foire aux Questions

Q : Combien a coûté le Spirit Mars Rover ?

R : Le Spirit Mars Rover était évalué à près d’un demi-milliard de dollars, ce qui en fait l’un des vaisseaux spatiaux les plus chers et les plus complexes jamais construits.

Q : Quel était le rôle du Rock Abrasion Tool (RAT) dans le Spirit Mars Rover ?

R : Le Rock Abrasion Tool (RAT) était fixé à l'extrémité du bras robotique de Spirit et était chargé de collecter des données géologiques en broyant les couches externes de roches sur Mars.

Q : Qui est Chris Lewicki ?

R : Chris Lewicki est un ingénieur et astro-futuriste qui a joué un rôle crucial dans la mission Spirit Mars Rover. Il est ensuite devenu directeur de vol de la mission et a mené une carrière réussie dans l’industrie spatiale.

Q : Que s’est-il passé après l’incident ?

R : Malgré cet incident, le Spirit Mars Rover a été lancé avec succès et la mission s'est avérée être un énorme succès. Lewicki n'a pas été licencié mais a plutôt continué à diriger des tests vitaux pour la mission, après avoir tiré d'importantes leçons de l'incident.