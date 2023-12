Nouveaux aperçus de la collection extraterrestre du vaisseau spatial OSIRIS-REx

Résumé : Dans une récente mise à jour de la mission OSIRIS-REx de la NASA, les scientifiques ont fourni la première description détaillée de la collection extraterrestre ramenée sur Terre. Les échantillons, récupérés de l'astéroïde Bennu, ont révélé des restes hydratés et riches en matières organiques du premier système solaire, confirmant les objectifs initiaux de la mission. Les particules sont riches en carbone et ont une couleur foncée, avec une « texture unique semblable à celle d’un chou-fleur ». Le vaisseau spatial a rencontré un défi inattendu lorsqu’il a collecté plus de matière que prévu, provoquant la fuite de certaines particules. Malgré ce revers, la mission a réussi à collecter un échantillon pesant 70.3 grammes, dépassant le minimum requis. L'analyse spectrale du matériel collecté suggère une teinte bleue dominante, indiquant une teneur en eau plus élevée que celle initialement prévue. De plus, des niveaux élevés de magnésium, de sodium et de phosphore ont été détectés, laissant les scientifiques perplexes quant à la composition de ce matériau unique.

Les scientifiques attendent avec impatience l'opportunité d'accéder et de cataloguer la majeure partie de l'échantillon collecté, qui est toujours piégé dans la tête de la sonde. Les techniciens travaillent actuellement à résoudre les fixations défectueuses qui les empêchent de retirer le couvercle. Entre-temps, une partie du matériel collecté a été envoyée pour analyse spectrale au Reflectance Experiment Laboratory (RELAB) de Rhode Island, tandis qu'un autre lot est étudié au Natural History Museum de Londres.

Les découvertes de la mission OSIRIS-REx ouvrent de nouvelles voies de recherche sur les origines de la vie dans notre système solaire. La présence de restes hydratés et riches en matières organiques fournit des informations précieuses sur les premiers processus chimiques survenus dans l’espace. La composition et la texture inhabituelles des matériaux collectés ont incité les scientifiques à vouloir percer leurs mystères. Une analyse plus approfondie et une étude approfondie auront lieu, dans l’espoir de partager des résultats plus complets lors d’une réunion scientifique dans les mois à venir.

La mission OSIRIS-REx de la NASA continue de constituer une étape importante dans notre exploration du cosmos, mettant en valeur les exploits remarquables qui peuvent être réalisés grâce à l'ingéniosité scientifique et à l'exploration spatiale. Les données et échantillons rapportés de Bennu révolutionneront sans aucun doute notre compréhension de la formation et de l’évolution de notre système solaire, en mettant en lumière les origines de la vie sur Terre et au-delà.