Pluie de météores des Géminides : une nuit spectaculaire sous les étoiles

Résumé : Préparez-vous à un événement céleste à couper le souffle alors que la pluie de météores des Géminides atteint son apogée dans la nuit du 14 décembre. Cette pluie de météores annuelle est réputée pour sa fiabilité et son nombre impressionnant de météores. Pour ajouter à l'excitation, une toute nouvelle pluie de météores associée à la comète 46P/Wirtanen fera également ses débuts, offrant aux observateurs d'étoiles une nuit vraiment captivante sous les étoiles.

Alors que le soleil se couche et que l'obscurité recouvre le ciel, la pluie de météores des Géminides occupera le devant de la scène. Originaire de l'astéroïde 3200 Phaethon en orbite autour du soleil, la pluie de météores des Géminides de cette année promet jusqu'à un ou deux météores par minute. Ce qui distingue cette pluie de météores, c’est la teinte verdâtre unique causée par l’oxygène, le magnésium et le nickel, ajoutant une touche de magie au spectacle cosmique.

Mercredi soir, la phase décroissante de la lune créera des conditions d'observation optimales dans le monde entier, permettant aux observateurs d'observer la pluie de météores dans toute sa splendeur. La NASA conseille aux observateurs du ciel de garder les yeux ouverts dans toutes les directions, car les météores ne suivent pas de trajectoire spécifique. Si la météo le permet, on prévoit la présence de 60 à 120 météores par heure, promettant un spectacle impressionnant d'étoiles filantes.

En plus de la pluie de météores des Géminides, les passionnés du ciel peuvent également s'attendre à une nouvelle pluie de météores associée à la comète 46P/Wirtanen. Cette pluie de météores provient de la constellation du Sculpteur dans le ciel austral et est le résultat du flux de débris croisant pour la première fois la trajectoire de la Terre. Bien que la nouvelle averse soit principalement visible depuis l'Océanie et l'Indonésie, cela vaut la peine d'explorer le ciel nocturne depuis n'importe quel endroit pour avoir la chance d'assister à cet événement céleste rare.

Préparez-vous pour une nuit remplie d'émerveillement alors que la pluie de météores des Géminides et le début du nouvel affichage de météores liés aux comètes illuminent le ciel nocturne de décembre. Prenez une couverture, trouvez un endroit confortable et émerveillez-vous devant la beauté de l'univers, tandis que les étoiles filantes créent un spectacle fascinant au-dessus de votre tête.