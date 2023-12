Voyager 1 de la NASA fait face à un problème de communication dans l'espace

By

Le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA est actuellement confronté à une panne de communication causée par un problème informatique. La sonde vieillissante, âgée aujourd'hui de 46 ans, explore un territoire cosmique inexploré à une distance d'environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. Les ingénieurs s'efforcent de résoudre le problème et de rétablir la communication avec l'équipe de mission.

Voyager 1 et son jumeau Voyager 2 sont les seuls engins spatiaux à avoir jamais fonctionné au-delà de l'héliosphère, la bulle magnétique du soleil. Conçues à l'origine pour une mission de cinq ans, les deux sondes ont dépassé les attentes et fourni des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà. Malgré leur remarquable longévité, les missions Voyager n’ont pas été sans défis.

Le problème dans le système de données de vol de Voyager 1 a été remarqué pour la première fois le 14 novembre lorsque l'unité de télécommunications a commencé à envoyer un motif répétitif de uns et de zéros. Bien que le vaisseau spatial puisse toujours recevoir des commandes, aucune donnée scientifique ou technique n’est renvoyée sur Terre. L'équipe Voyager a tenté de redémarrer le système, mais aucune donnée utilisable n'a encore été reçue.

Les ingénieurs de la NASA étudient la cause du problème et cela pourrait prendre des semaines pour déterminer les prochaines étapes. Ce problème est distinct des problèmes précédents rencontrés par le vaisseau spatial, et l’équipe consulte des manuels originaux datant de plusieurs décennies pour relever ces défis imprévus.

Pendant ce temps, l'équipe Voyager continue d'économiser l'énergie en éteignant les instruments des sondes vieillissantes. L’objectif principal de la mission est de recueillir des données sur la façon dont les particules et les champs magnétiques changent à mesure que les sondes s’éloignent de l’héliosphère. Si le rétablissement de la communication est une priorité, la longue durée des missions les rend précieuses même avec des données incomplètes.

Alors que les sondes Voyager défient les attentes et poursuivent leurs missions historiques, l’équipe d’ingénierie s’attend à ce que d’autres problèmes surviennent. Malgré les défis, les missions Voyager ont été révolutionnaires, ont survécu à tous les autres vaisseaux spatiaux et ont fourni des informations précieuses sur les mystères du cosmos.