Perseverance Rover révèle la chronologie de la formation du cratère Jezero sur Mars

Des chercheurs utilisant les données du rover Perseverance de la NASA ont découvert de nouvelles découvertes sur la formation du cratère Jezero sur Mars. L'exploration du fond du cratère et du delta par le rover a permis aux scientifiques d'élaborer une chronologie détaillée de l'histoire du cratère.

Selon l’étude, il y a eu trois périodes principales après que l’eau a commencé à traverser le bord du cratère. Initialement, l’eau a apporté du sable et de la boue à grains fins, semblables aux environnements sur Terre connus pour préserver la vie fossilisée. Cela a été observé par Perseverance à un endroit nommé « Hogwallow Flats ».

Au fil du temps, le lac du cratère s'est élargi jusqu'à atteindre un diamètre d'environ 22 milles et une profondeur allant jusqu'à 100 pieds. Cette croissance a créé plusieurs couches sédimentaires, rappelant celles trouvées à « Pinestand ».

Dans la dernière période, les rivières à haute énergie transportaient des rochers arrondis façonnés par le débit de l'eau. Ces rochers ont été découverts sur un site appelé « Castell Henllys ».

Si l'objectif principal de la mission Perseverance est l'astrobiologie et la recherche de signes d'une vie microbienne ancienne, le rover est également chargé de caractériser la géologie et le climat passé de Mars. De plus, il vise à jeter les bases d’une future exploration humaine de la planète rouge.

Un aspect crucial de cette mission consiste à collecter et à mettre en cache la roche et le régolithe martiens, ou la roche et la poussière brisées. Pour analyser plus en détail ces échantillons, des collaborations ultérieures entre la NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA) sont prévues. Le futur vaisseau spatial sera envoyé sur Mars pour collecter les échantillons scellés de la surface et les ramener sur Terre.

La mission Mars 2020 Perseverance fait partie de l’approche plus large d’exploration de la Lune vers Mars de la NASA. Cette stratégie comprend les missions Artemis, qui visent à établir une présence humaine soutenue sur la Lune avant de s'aventurer plus loin sur Mars.