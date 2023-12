La Station spatiale internationale (ISS) est depuis longtemps saluée comme un symbole de collaboration internationale et d’exploration scientifique. Depuis sa création en 1998, l’ISS sert de plate-forme aux astronautes du monde entier pour mener des recherches et des expériences révolutionnaires. Avec plus de 270 astronautes de 21 pays ayant visité la station, elle incarne véritablement l’esprit d’unité et la quête du savoir.

Tout au long de ses 23 années d'existence, l'ISS a été à l'avant-garde de la recherche spatiale internationale, abritant plus de 3,300 XNUMX recherches qui ont élargi notre compréhension de l'espace, du corps humain et même de maladies telles que le cancer, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. De plus, la station a joué un rôle crucial dans l’inspiration et l’éducation des étudiants en leur donnant accès aux découvertes scientifiques dans l’espace et aux effets de la microgravité.

Cependant, les tensions géopolitiques menacent l’avenir de l’ISS ces dernières années. Les relations tendues entre la Russie et l’Occident, résultant de l’invasion de l’Ukraine et des sanctions économiques qui en ont résulté, mettent en danger la coopération entre les nations. Néanmoins, l’esprit de coopération a prévalu et la Russie a décidé de poursuivre sa participation à l’ISS au moins jusqu’en 2028.

Malgré cet engagement en faveur de la collaboration, l’ISS approche de la fin de sa mission en raison de l’usure qu’elle a subie au fil des années. Le segment russe à lui seul a connu de multiples fuites de liquide de refroidissement en 2021. La NASA, principal opérateur de l'ISS, prévoit de la démonter et de la ramener sur Terre d'ici 2030, ce qui posera d'importants défis logistiques et financiers.

En prévision du retrait de l'ISS, des préparatifs sont en cours pour combler le vide avec des plates-formes commerciales détenues et exploitées en orbite terrestre basse. Airbus et Voyager Space ont déjà uni leurs forces pour développer Starlab, la première station spatiale commerciale en passe de prendre le relais de l'ISS. La NASA, l'Agence spatiale européenne et diverses autres agences nationales utiliseront Starlab pour continuer à repousser les limites de la recherche et de l'exploration spatiales.

L’héritage de l’ISS résonnera longtemps après son déclassement. Ses réalisations en matière de promotion de la coopération mondiale et de progrès des connaissances scientifiques témoigneront de nos aspirations communes en matière d’exploration et de compréhension de l’univers. Alors que nous avançons vers une nouvelle ère d’exploration spatiale, l’esprit de collaboration né de l’ISS continuera de nous guider vers de nouvelles frontières.

En savoir plus dans l'histoire Web : La Station spatiale internationale : un héritage de coopération mondiale et d’exploration future