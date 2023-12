Des astronomes découvrent un système stellaire extraordinaire près de chez eux

Les astronomes ont fait une découverte remarquable en mettant au jour un système stellaire extraordinaire situé à seulement 100 années-lumière de la Terre. Ce système nouvellement découvert abrite six exoplanètes regroupées remarquablement près de leur étoile hôte. En fait, leurs orbites sont si serrées qu’elles pourraient toutes tenir dans la distance entre Mercure et notre soleil. Ce qui rend cette découverte céleste encore plus intrigante, c’est que ce système stellaire a remarquablement préservé son état d’origine pendant plus d’un milliard d’années.

Les chercheurs ont comparé l’ampleur de cette découverte à celle de l’Empire State Building, expliquant que nous ne pouvons observer et détecter des planètes qu’à proximité d’étoiles qui ont des « appartements » à notre étage. La proximité de ce système stellaire avec notre propre voisinage cosmique a stupéfié les scientifiques, les conduisant à surnommer ce système stellaire HD 110067. Située dans la constellation Coma Berenices, près de la Vierge dans le ciel du nord, HD 110067 se compose de six planètes en orbite autour de leurs planètes lumineuses et lumineuses. étoile hôte orange. Malheureusement, aucune de ces planètes ne se trouve dans la zone habitable, ce qui les rend impropres à la vie telle que nous la connaissons.

Ce qui distingue ces exoplanètes, c’est leur rotation rapide autour de leur étoile, ce qui donne lieu à des « années » qui durent entre 9 et 55 jours. La découverte de HD 110067 a commencé en 2020 lorsque le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA a initialement détecté deux sous-Neptunes, des planètes environ deux à trois fois plus grandes que la Terre, avec des atmosphères épaisses. Pour vérifier cette découverte, des télescopes au sol ont été rapidement utilisés avant que le ciel du nord ne disparaisse de la vue. Finalement, la présence d'une troisième exoplanète au sein du système a été confirmée à l'aide des données de TESS et du satellite de caractérisation des exoplanètes (Cheops) de l'Agence spatiale européenne.

Remarquablement, les trois planètes extérieures restantes ont été identifiées grâce à l’analyse des données TESS, car les baisses de lumière des étoiles provoquées par leurs orbites étaient indubitables. Ces planètes extérieures sont en parfaite résonance les unes avec les autres, chaque planète effectuant un nombre spécifique d'orbites par rapport à sa planète voisine. Des résonances similaires sont observées dans notre propre système solaire entre Pluton et Neptune.

HD 110067 offre aux astronomes une opportunité unique de mieux comprendre les processus de formation et d’évolution des systèmes planétaires. En étudiant les différents paramètres de ces six planètes, comme leur composition et leur comportement, les chercheurs visent à percer les mystères des systèmes planétaires à plus grande échelle. La stabilité et la résonance observées dans ce système défient les attentes, remettant en question les théories existantes sur la formation des planètes.

Alors que les astronomes continuent d’étudier cet extraordinaire système stellaire, on espère qu’il fournira des informations précieuses sur la prévalence des planètes inférieures à Neptune dans l’univers et fera la lumière sur les facteurs qui influencent leur formation. La découverte de HD 110067 constitue une opportunité en or pour une exploration plus approfondie et pourrait révolutionner notre compréhension des systèmes planétaires.