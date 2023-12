La nouvelle mission EMIT cartographie la répartition des minéraux sur Terre et leurs impacts sur le climat et les écosystèmes

La mission Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) de la NASA a dévoilé la toute première carte complète des minéraux trouvés dans les régions sources de poussière de la Terre. Cette carte révolutionnaire, créée à partir des données collectées par un spectromètre imageur à bord de la Station spatiale internationale (ISS), fournit des emplacements précis de 10 minéraux importants en fonction de leurs propriétés de réflexion et d'absorption. La répartition de ces minéraux joue un rôle crucial dans la régulation du climat, car ils peuvent refroidir ou réchauffer l'atmosphère en fonction de leur réflectivité lumineuse.

La carte EMIT promet d’offrir une meilleure compréhension de l’abondance des minéraux et de leur impact sur le climat. En analysant la répartition de ces particules, les scientifiques peuvent améliorer les modèles climatiques, essentiels pour lutter contre la crise climatique actuelle. "Maintenant, avec EMIT, nous allons avoir une vue d'ensemble, et cela va certainement ouvrir les yeux", a déclaré Roger Clark, membre de l'équipe scientifique d'EMIT et chercheur au Planetary Science Institute.

EMIT, développé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, étudie la surface de la Terre depuis qu'il a atteint l'ISS en 2022. Son orbite terrestre basse permet une analyse approfondie des régions inaccessibles aux géologues au sol ou même aux instruments d'avion. Pendant 17 mois, EMIT a capturé 55,000 XNUMX images couvrant une zone d’étude ciblée, y compris de plus grandes régions aux paysages secs et poussiéreux. De plus, EMIT a détecté des émissions de gaz à effet de serre, telles que le méthane et le dioxyde de carbone, provenant des infrastructures créées par l'homme.

Les données collectées par EMIT aideront les scientifiques à déterminer l'origine et les quantités de particules de poussière dans l'atmosphère terrestre, affinant ainsi nos connaissances sur leurs propriétés de réflexion et d'absorption. Ces informations seront utilisées pour évaluer leur impact sur le climat en les intégrant dans des modèles climatiques. Auparavant, les scientifiques avaient accès aux données d'environ 5,000 XNUMX sites seulement, mais EMIT fournit des milliards d'échantillons plus détaillés.

Au-delà de leur importance dans la science du climat, les données EMIT peuvent être utilisées pour évaluer l’influence des poussières transportées par le vent sur les écosystèmes. Les recherches indiquent que les particules de poussière déposées dans l’océan stimulent la croissance des proliférations de phytoplancton. Si cela peut avoir des effets bénéfiques sur la vie marine, cela peut également conduire à l’accumulation de toxines nocives pour les espèces et les humains. D’un autre côté, la poussière transportée des Andes vers l’Afrique subsaharienne peut fournir des nutriments essentiels à la croissance de la forêt tropicale du bassin amazonien. Les données d'EMIT permettent aux scientifiques de suivre la distribution de ces nutriments, contribuant ainsi à la compréhension du transport de poussière sur de longues distances et de la chimie du sol.

De plus, EMIT peut identifier la végétation, la neige, la glace et les matériaux créés par l'homme à la surface de la Terre, fournissant ainsi un aperçu complet des diverses composantes de la planète. Le large éventail d'applications des données d'EMIT ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche et les découvertes scientifiques. "Il y aura probablement une nouvelle génération de données scientifiques dont nous ne connaissons pas encore l'existence, et c'est une chose vraiment cool", a noté Phil Brodrick, pionnier des cartes minérales du JPL.