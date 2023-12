Les astronomes célèbrent une étape importante dans la science des rayons X

By

Les astronomes et les physiciens du monde entier commémorent une étape importante dans la science des rayons X. La mission NASA-Agence spatiale italienne connue sous le nom d'Explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) célèbre son deuxième anniversaire de recherche révolutionnaire. La mission de l'IXPE se concentre sur l'étude des rayons X polarisés, qui fournissent des informations cruciales sur les origines et le fonctionnement des puissantes sources d'énergie du cosmos.

Lancé le 9 décembre 2021, IXPE orbite autour de la Terre à une altitude d’environ 340 milles. Il observe et étudie les émissions de rayons X provenant de divers phénomènes cosmiques, tels que les quasars, les blazars, les restes de supernova et les flux de particules de haute énergie émis à proximité des trous noirs. Ces observations donnent un aperçu de la structure et du comportement de ces sources d’énergie.

L’un des domaines dans lesquels IXPE a apporté des contributions significatives est l’étude des blazars. En analysant les données collectées par l'IXPE, les chercheurs ont percé un mystère vieux de 40 ans entourant l'accélération des particules dans les blazars. De plus, IXPE a fourni des informations sans précédent sur les champs magnétiques entourant les restes de supernova, notamment Cassiopée A, Tycho et SN 1006.

Les recherches de l'IXPE ne se limitent pas aux phénomènes cosmiques lointains. Cela a également jeté un nouvel éclairage sur notre propre galaxie. En combinant les données d'IXPE avec d'autres missions spatiales, les scientifiques ont déterminé que le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, connu sous le nom de Sagittaire A*, avait subi une intense éruption de rayons X il y a environ 200 ans.

Les découvertes de l’IXPE ont non seulement élargi notre connaissance du cosmos, mais ont également remis en question les théories existantes. Les scientifiques ont été surpris par les résultats inattendus des observations de rayons X polarisés, conduisant à de nouvelles questions et théories dans le domaine des sources de haute énergie.

Il est intéressant de noter que la mission IXPE a été prolongée de 20 mois supplémentaires, permettant ainsi la poursuite des observations et des découvertes. Début 2024, le programme général d’observation de l’IXPE débutera, invitant des astrophysiciens et des scientifiques spatiaux du monde entier à proposer et à participer à des études utilisant le télescope IXPE.

La collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale italienne dans le cadre de la mission IXPE a réuni des partenaires et collaborateurs de 12 pays, soulignant l'importance mondiale de cette recherche.

Alors que nous entamons une nouvelle année, les réalisations de l'IXPE et ses travaux en cours promettent de fournir de nouvelles informations sur les mystères de l'univers, suscitant l'émerveillement et l'émerveillement des scientifiques et des passionnés de l'espace.