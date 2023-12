Une nouvelle étude révèle la rotation rapide d’un trou noir supermassif au centre de notre galaxie

By

Les scientifiques ont récemment découvert que Sagittaire A*, le trou noir supermassif situé au cœur de notre Voie lactée, non seulement tourne rapidement, mais provoque également des changements dans l'espace-temps environnant. Cette nouvelle étude menée par des physiciens de l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA met en lumière la dynamique des trous noirs et leur influence sur l'univers.

Grâce à la méthode des flux sortants, qui consiste à analyser les ondes radio et les émissions de rayons X du disque d'accrétion du trou noir, les chercheurs ont pu calculer la vitesse de rotation de Sagittarius A*. L'auteur principal de l'étude, Ruth Daly, professeur de physique à la Penn State University, explique que la rotation du trou noir conduit à l'effet Lense-Thirring, également connu sous le nom de traînage de trame. Cet effet se produit lorsque la rotation du trou noir entraîne avec lui l’espace-temps.

Bien que le concept de modification de l’espace-temps puisse sembler inquiétant, Daly rassure qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Au contraire, la compréhension de ce phénomène est cruciale pour les astronomes et pour leur étude de la formation et de l’évolution des galaxies. La modification de l’espace-temps par un trou noir en rotation a un effet d’écrasement, faisant ressembler la courbure de l’espace-temps à celle d’un ballon de football.

Daly explique en outre que cette découverte révèle la nature dynamique des trous noirs et leur impact sur les galaxies dans lesquelles ils résident. En mettant en lumière le rôle des trous noirs en astronomie, les scientifiques acquièrent des informations précieuses sur la formation et l'évolution des galaxies.

Dans l’ensemble, cette étude offre une nouvelle perspective sur le trou noir supermassif au centre de notre galaxie et son influence sur l’espace-temps environnant. Il met en évidence l’enthousiasme et l’intérêt suscités par la compréhension de ces phénomènes astronomiques et leur importance dans notre compréhension de l’univers.

Questions fréquentes

Quelle est la méthode de sortie utilisée dans l’étude ?

La méthode des écoulements sortants est une approche scientifique qui consiste à observer les ondes radio et les émissions de rayons X du disque d'accrétion d'un trou noir pour calculer sa vitesse de rotation.

Qu'est-ce que l'effet Lense-Thirring ?

L'effet Lense-Thirring, également connu sous le nom de frame dragging, est le phénomène dans lequel un trou noir en rotation entraîne l'espace-temps avec sa rotation.

La modification de l’espace-temps par un trou noir est-elle inquiétante ?

Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La modification de l’espace-temps par un trou noir est un processus naturel et n’a pas de conséquences négatives directes pour nous. C’est cependant important pour les astronomes car cela les aide à comprendre le rôle des trous noirs dans la formation et l’évolution des galaxies.

Pourquoi est-il important pour les astronomes de comprendre la modification de l’espace-temps ?

Comprendre comment les trous noirs modifient l’espace-temps est crucial pour les astronomes, car cela fournit des informations précieuses sur la dynamique de la formation et de l’évolution des galaxies. Cela aide les scientifiques à démêler les relations complexes entre les trous noirs et les galaxies qu’ils habitent.