SpaceX se prépare pour les prochains vols d'essai avec le navire 28 et le Booster 10

SpaceX se prépare pour sa prochaine série de vols d'essai avec le déploiement du Ship 28 sur le Suborbital Pad B. Cela marque le début d'une campagne de tests condensés pour le Ship 28 et le Booster 10, qui devraient subir plusieurs tests clés avant leur vol anticipé. en 2024.

Le navire 28 a déjà effectué deux tests cryogéniques et a reçu des mises à niveau de moteur au cours de son séjour de 2.5 mois sur le site de Sanchez. Le programme de tests pour le navire 28 comprend une épreuve cryogénique, suivie d'un allumage par rotation de six moteurs et d'un incendie statique de six moteurs.

En parallèle, le Booster 10 a reçu son Hot Stage Ring et a été posé sur le nouveau support de transport du booster. Ce support, doté de 20 bras et pinces, permet un déclenchement simultané sans interaction manuelle. Il facilite également le déplacement et la préparation des boosters à empiler sur le support de lancement orbital.

Les tests du Booster 10 devraient inclure une épreuve cryogénique, une amorce de rotation de 33 moteurs et un incendie statique de 33 moteurs avant qu'il ne soit prêt pour le vol. SpaceX vise à mener une courte campagne de tests avant vol en ligne avec ses futures missions, y compris les campagnes Human Landing System de la NASA.

SpaceX s’est également concentré sur la mise à niveau de la rampe de lancement orbitale et du parc de réservoirs. Le parc de réservoirs orbital a vu l'installation de sous-refroidisseurs, de pompes et de réservoirs horizontaux supplémentaires, qui amélioreront la capacité de chargement et réduiront le temps nécessaire pour charger le propulseur dans la pile complète.

Pour l’avenir, le navire 29 et le Booster 11 sont prévus pour le vol quatre, le navire 29 étant actuellement en cours de travail de contrôle en amont. Les navires 30 et Booster 12 sont prévus pour le vol cinq, tandis que les navires 31 et Booster 13 sont en attente pour des travaux ultérieurs. Le navire 32 a déjà été entièrement empilé et le Booster 14 est en cours de préparation dans le Ringyard.

Il convient de noter qu'Elon Musk a indiqué que les prochains navires (28, 29, 30 et 32) seront les derniers de la version 1 de Starship, la version 2 devant avoir une meilleure fiabilité et davantage d'avancées.

Avec ces préparatifs en cours, SpaceX continue de progresser vers ses objectifs ambitieux d’exploration et de transport spatiaux. Les prochains vols d’essai démontreront davantage les capacités de leurs systèmes Starship et Booster, nous rapprochant ainsi d’un avenir de voyages interplanétaires.