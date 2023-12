La magnifique danse des aurores : un phénomène qui captive les cieux

Éblouissantes et enchanteresses, les aurores illuminent le ciel de rubans tourbillonnants aux couleurs à couper le souffle, laissant les spectateurs émerveillés par le spectacle artistique de la nature. L’activité solaire récente a intensifié l’attrait de ces phénomènes célestes, alimentant l’anticipation d’une éventuelle montée des tempêtes géomagnétiques et des fascinantes aurores boréales qui les accompagnent.

Selon les prévisionnistes de la météo spatiale, une puissante éruption solaire de classe M a généré une panne de courant radio haute fréquence plus tôt cette semaine. Le satellite GOES-19 de la NOAA a capturé la spectaculaire éruption solaire associée à cet événement. L'influence de l'éruption a provoqué une possible dégradation radio sur la partie orientale de l'océan Pacifique Sud, comme l'a rapporté le Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA.

Cette récente augmentation de l'activité solaire a augmenté la probabilité d'éruptions cutanées supplémentaires de classe M, et bien que les chances soient faibles, il existe même une possibilité que les éruptions cutanées de classe X les plus puissantes se produisent. Ces éruptions solaires sont classées en fonction de leur force, les éruptions solaires de classe M et X étant les plus intenses. En fait, une éruption de classe X peut libérer une énergie égale à celle d’un milliard de bombes atomiques, selon les estimations de la NASA.

Dimanche, au moins trois éjections de masse coronale (CME) ont eu lieu, alors que des nuages ​​de plasma jaillissaient du Soleil et se dirigeaient vers la Terre. Les CME mettent généralement un à trois jours pour atteindre l’atmosphère de notre planète. Lorsque plusieurs éruptions solaires se produisent, elles peuvent se chevaucher, conduisant à des tempêtes solaires consécutives.

Les prévisionnistes anticipent l’impact initial des particules solaires dès mercredi soir, et les vagues suivantes devraient arriver dans les jours suivants. La NOAA utilise une échelle de notation en 5 points, allant de G1 à G5, pour évaluer la gravité des tempêtes solaires. Jeudi, nous pourrions assister à des niveaux G1 (mineurs) d'activité de tempête solaire, suivis de niveaux G2 (modérés) vendredi, alors que les CME supplémentaires feront sentir leur présence.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une tempête solaire ?

R : Une tempête solaire fait référence à une perturbation de l'atmosphère solaire qui libère de grandes quantités d'énergie, comme des éruptions solaires et des éjections de masse coronale (CME). Ces événements peuvent avoir divers impacts sur l’environnement spatial et l’infrastructure technologique de la Terre.

Q : Quels sont les effets d’une tempête géomagnétique sur Terre ?

R : Pour la plupart des individus, une tempête géomagnétique a des conséquences négligeables. Cependant, lors d'une forte tempête (G3), les systèmes de navigation par satellite et de radionavigation basse fréquence peuvent subir des perturbations intermittentes. Les opérateurs d'engins spatiaux et les fournisseurs d'électricité s'appuient sur les prévisions météorologiques spatiales de la NOAA pour se préparer aux impacts potentiels.

Q : Comment une tempête solaire contribue-t-elle à la formation des aurores ?

R : Les particules chargées d’une tempête solaire entrent en collision avec l’atmosphère terrestre, dynamisant les atomes et les molécules. En conséquence, des spectacles lumineux connus sous le nom d’aurores boréales, comme les envoûtantes aurores boréales, sont créés. Bien que ces spectacles se produisent principalement près des pôles terrestres, une puissante tempête solaire peut occasionnellement les amener à des latitudes plus basses.

À mesure que le Soleil progresse vers le maximum solaire, une période d’activité solaire accrue prévue entre janvier et octobre 2024, davantage de tempêtes géomagnétiques et d’apparitions d’aurores associées sont attendues. Les prévisionnistes de la météo spatiale de la NOAA surveillent avec diligence le comportement du Soleil et emploient des modèles avancés pour prédire l'arrivée de particules solaires dans l'atmosphère terrestre, aidant ainsi à la préparation des opérateurs d'engins spatiaux et des fournisseurs d'électricité. Être témoin de la danse éthérée des aurores reste un témoignage inoubliable de la beauté et de la puissance du monde naturel.