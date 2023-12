Des scientifiques reproduisent d'anciens fonds marins pour enquêter sur les origines de la vie

By

Les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont mené une expérience révolutionnaire qui simule les conditions des anciens fonds marins, donnant ainsi un aperçu des origines possibles de la vie sur Terre. En recréant l’environnement autour des sources hydrothermales, les chercheurs ont découvert que ces cheminées rocheuses du fond marin auraient pu jouer un rôle crucial dans le démarrage de la vie.

L’expérience consistait à mélanger le fluide provenant d’anciennes fissures du fond marin avec de l’eau de mer sous une pression extrême. Cela a abouti à la production de molécules organiques, éléments fondamentaux de la vie. Les résultats ont des implications significatives pour l'étude de l'astrobiologie, en particulier dans l'exploration de mondes océaniques comme Encelade, la lune de Saturne, et Europe, la lune de Jupiter, qui auraient une activité hydrothermale similaire.

Les travaux de l'équipe de recherche contribuent à notre compréhension du rôle des océans dans l'origine de la vie et constituent une base pour de futures études. L’étude s’aligne également sur le domaine plus large de l’astrobiologie et a été réalisée dans le cadre de l’ancien institut d’astrobiologie de la NASA.

L’importance de l’expérience réside dans sa capacité à expliquer les origines de la vie sur Terre. Certains scientifiques suggèrent que la vie a commencé autour des sources hydrothermales du fond marin il y a des milliards d’années. En imitant ces environnements anciens, l’équipe a fourni des preuves convaincantes à l’appui de cette hypothèse.

Les implications s'étendent au-delà de notre planète, alors que les scientifiques envisagent la possibilité que la vie existe dans des environnements similaires sur d'autres corps célestes. Comprendre comment la vie peut émerger dans des conditions extrêmes améliore notre capacité à identifier des emplacements potentiellement habitables et augmente la probabilité de trouver une vie extraterrestre.

Dans l’ensemble, l’expérience représente une étape importante dans l’étude des origines de la vie et offre un tremplin vers la découverte des mystères de notre univers. Les résultats ouvrent la voie à de futures recherches et ouvrent des possibilités passionnantes quant à l’existence de la vie au-delà des frontières de la Terre.