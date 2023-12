Explorer la possibilité d'envoyer des humains sur Vénus

Les projets de la NASA visant à renvoyer des humains sur la Lune grâce aux missions Artemis ont suscité l'enthousiasme quant à la future exploration spatiale. Mais qu’en est-il des autres mondes du système solaire ? Vénus est-elle une option viable ? Même si Vénus peut sembler un choix logique en raison de sa proximité avec la Terre, ses conditions extrêmes en font une cible difficile pour l'exploration humaine.

Le Dr Paul Byrne, professeur agrégé de sciences de la Terre, de l'environnement et des planètes à l'Université Washington de St. Louis, explique que la surface de Vénus est inhospitalière, avec des températures atteignant 464 degrés Celsius (867 degrés Fahrenheit) et des pressions de surface de 92. fois supérieure à celle de la Terre. Cela rend l’atterrissage et la survie sur Vénus presque impossibles. Cependant, au-dessus des nuages, les conditions sont plus supportables. Avec un appareil respiratoire approprié, les humains pourraient potentiellement explorer l’atmosphère couverte de nuages, où les températures et la pression ressemblent à une agréable journée de printemps sur Terre.

Envoyer des humains sur Vénus impliquerait probablement de survoler la planète en route vers une autre destination du système solaire. L'idée d'établir un habitat basé sur les nuages ​​a également été proposée. Une étude présentée au Forum et exposition de l'AIAA sur l'espace et l'astronautique en 2015 a décrit la mission HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept), qui implique une mission avec équipage de 30 jours utilisant un dirigeable équipé de panneaux solaires dans la haute atmosphère de Vénus. Cependant, le Dr Byrne considère que ce concept est incroyablement coûteux et actuellement irréalisable.

Vénus a déjà constitué un outil précieux pour l’exploration spatiale. Des vaisseaux spatiaux, notamment Galileo, Cassini, MESSENGER et Parker Solar Probe de la NASA, ont utilisé l'assistance gravitationnelle vénusienne pour naviguer vers des destinations extérieures et intérieures du système solaire.

Même si les perspectives d’envoyer des humains sur Vénus sont encore incertaines, la véritable valeur réside dans les connaissances acquises en vivant et en travaillant dans l’espace lointain au cours de voyages vers des destinations lointaines, comme Mars. Comprendre les défis posés par Vénus contribue à notre compréhension de la manière dont les humains peuvent s’adapter et prospérer dans les environnements de l’espace lointain.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Les humains pourraient-ils survivre à la surface de Vénus ?

R : Les conditions extrêmes à la surface de Vénus, notamment des températures élevées et des pressions écrasantes, rendent impossible la survie des humains. Cependant, l’exploration de l’atmosphère couverte de nuages ​​présente du potentiel.

Q : Un habitat basé sur les nuages ​​est-il réalisable sur Vénus ?

R : Établir un habitat basé sur les nuages ​​sur Vénus est une entreprise coûteuse et difficile. Le concept opérationnel de Vénus à haute altitude (HAVOC) proposait comme option possible une mission de dirigeable dans la haute atmosphère de Vénus.

Q : Pourquoi Vénus a-t-elle été utilisée pour les assistances gravitationnelles ?

R : Les vaisseaux spatiaux ont utilisé la gravité de Vénus pour se lancer vers des destinations extérieures au système solaire, telles que Jupiter et Saturne, ou vers des cibles intérieures du système solaire comme Mercure et le Soleil.

Q : Que pouvons-nous apprendre de l’exploration de Vénus ?

R : L’étude de Vénus donne un aperçu des conditions planétaires extrêmes et nous aide à préparer l’exploration future, non seulement de Vénus, mais également de missions dans l’espace lointain vers des endroits comme Mars.

Sources:

– Université de Washington, Sciences de la Terre et des Planètes : https://eps.wustl.edu/

– Forum et exposition de l’AIAA sur l’espace et l’astronautique : [URL ici]

– NASA : https://www.nasa.gov/