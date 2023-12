La récente publication par la NASA d'images panoramiques de Mars a fourni aux scientifiques un aperçu captivant de notre planète voisine. Contrairement aux chutes de neige sur Terre, Mars connaît un phénomène unique : du dioxyde de carbone gelé qui ressemble à de la neige. Cette découverte révolutionnaire offre de nouveaux aperçus de l’atmosphère martienne, captivant l’imagination des passionnés de l’espace.

Capturées par la caméra du système d'imagerie par émission thermique (THEMIS) le 9 mai, ces images montrent le paysage martien sous des couches de nuages ​​et de poussière. Un aspect remarquable de la collection est une image composite en fausses couleurs, qui combine les données infrarouges de trois canaux. Ce composite met en évidence la présence de nuages ​​​​et de poussières de glace d’eau dans l’atmosphère martienne, présentant une vue vivante et époustouflante de Mars.

De plus, les images dévoilent diverses régions importantes de Mars, notamment l’impressionnant bassin oriental de Hellas. Ancien et colossal, ce bassin d’impact s’étend sur plus de 1,000 XNUMX milles, ce qui en fait le plus grand de la planète rouge. Au sein de sa vaste étendue se trouvent des cratères, des caractéristiques distinctives et des nuages ​​délicats, le tout élégamment capturé en noir et blanc.

Il est intéressant de noter que ces images ne présentent pas seulement la surface de Mars ; ils incluent également les deux lunes de Mars, l'une d'elles étant Photos. Photographiée dans une série d’images animées fascinantes, cette lune améliore notre compréhension de la dynamique céleste complexe qui entoure Mars.

Cependant, la création de cette expérience visuelle unique comportait son lot de défis. La caméra fixe de l’orbiteur Mars Odyssey de 2001 pointe généralement vers le bas, sur la surface martienne. Pour surmonter cette limitation, les scientifiques ont ingénieusement fait pivoter l’ensemble de l’orbiteur de près de 90 degrés, permettant ainsi une vue latérale de l’horizon. Cet ajustement a nécessité une attention méticuleuse pour garantir que les panneaux solaires restent alimentés et que l'équipement ne soit pas endommagé. Bien que cela ait temporairement entravé la communication entre l’équipe et le vaisseau spatial, l’ajustement réussi a donné lieu à une collection historique d’images.

Alors que nous célébrons les 22 ans de voyage de la mission Odyssey, nous continuons de nous émerveiller devant la richesse des connaissances recueillies sur Mars. L'engagement indéfectible de la NASA en faveur de l'exploration a transformé notre compréhension de la planète rouge, offrant une fenêtre sur les paysages extraterrestres et les conditions météorologiques qui font de Mars une source de fascination sans fin.

Questions fréquentes

1. Qu’est-ce qui cause les « chutes de neige » sur Mars ?

Les « chutes de neige » sur Mars ne sont pas dues à l’eau mais au dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone gelé, connu sous le nom de neige carbonique, forme des nuages ​​atmosphériques qui ressemblent à de la neige, créant un spectacle visuel unique sur la planète rouge.

2. Comment les images panoramiques ont-elles été capturées ?

Les images panoramiques de Mars ont été capturées par la caméra THEMIS (Thermal Emission Imaging System) de la NASA sur l'orbiteur Mars Odyssey de 2001. La caméra a été tournée d'environ 90 degrés pour offrir une nouvelle perspective de l'horizon martien. Cet ajustement a permis aux scientifiques de capturer une vue latérale du paysage, ce qui a donné lieu à une remarquable collection d'images.

3. Quelle est l’importance du bassin oriental de la Hellas ?

Le bassin oriental de l’Hellas sur Mars est le plus grand bassin d’impact ancien, s’étendant sur plus de 1,000 XNUMX milles de large. Il contient des cratères, des caractéristiques uniques et des volutes de nuages ​​qui fournissent des informations précieuses sur l’histoire géologique et la dynamique atmosphérique de la planète rouge.