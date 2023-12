Les scientifiques découvrent le mystère derrière les « superflares »

Les scientifiques ont fait une percée dans la compréhension de la physique derrière les « superéruptions » massives et violentes qui émanent d’étoiles des milliers de fois plus brillantes que le soleil. Ces super-éruptions ont été observées par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA et par les télescopes spatiaux Kepler, aujourd'hui disparus. Bien que notre soleil produise également des éruptions solaires, elles sont pâles en comparaison de l’ampleur et de l’intensité de ces superéruptions.

L’équipe de chercheurs, dirigée par le chercheur postdoctoral Kai Yang et le professeur agrégé Xudong Sun de l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï, a utilisé les éruptions solaires comme proxy des superéruptions pour modéliser ces éruptions de plasma. En appliquant ce qu’ils ont appris sur le Soleil aux étoiles plus froides, les scientifiques ont pu identifier la physique à l’origine de ces superéruptions.

Une caractéristique intéressante observée chez certaines étoiles avec des super-éruptions est une « bosse » particulière dans la courbe de lumière associée. Cette « bosse de pointe » ressemble à un phénomène observé sous notre soleil connu sous le nom d’« éruptions solaires de phase tardive », où un éclat initial de lumière est suivi d’un pic plus progressif de lumière. Les chercheurs se sont demandés si ces améliorations de luminosité en phase tardive dans les étoiles lointaines pouvaient être causées par des boucles stellaires massives similaires aux boucles coronales du Soleil.

Pour tester cette théorie, l’équipe a mené des simulations informatiques de fluides imitant les boucles coronales, augmentant ainsi la longueur de ces boucles et l’énergie magnétique qui les sous-tend. Les simulations ont révélé que des énergies d’éruption plus importantes augmenteraient la densité de ces boucles sur les étoiles plus brillantes, permettant ainsi à des boucles stellaires denses de contribuer aux émissions de lumière visible. De plus, les simulations ont montré que les boucles produiraient un pic d’émission secondaire distinct, reflétant les observations faites par TESS et Kepler.

L’équipe a également découvert que l’éclatement tardif de la lumière dans les étoiles lointaines et flamboyantes pouvait être attribué au plasma très chaud situé aux points les plus élevés des boucles coronales qui se refroidissait et retombait sur l’étoile sous forme de matériau brillant. Ce processus entraînerait un réchauffement de l'atmosphère de l'étoile.

Les découvertes des chercheurs ont été publiées dans The Astrophysical Journal le 6 décembre. Cette percée met en lumière la physique qui sous-tend les superéruptions et fournit des informations précieuses sur le comportement d'étoiles des milliers de fois plus brillantes que notre soleil.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les scientifiques découvrent le mystère derrière les « superflares »