La mission SWOT de la NASA dépasse les attentes en matière d'enquête mondiale sur l'eau

Résumé : Le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) de la NASA dépasse les attentes dans son étude mondiale des eaux de surface de la Terre, selon le scientifique du projet Lee-Lueng Fu. L'instrument principal, l'interféromètre radar en bande Ka, a immédiatement fourni des observations océaniques claires et précises. D’autres capteurs d’observation de la Terre ont également donné des résultats exceptionnellement bons, recevant les éloges des chercheurs de la NASA lors de la réunion d’automne de l’American Geophysical Union. Les performances améliorées de SWOT permettront de surveiller les niveaux d'eau dans les petits lacs et rivières, atteignant potentiellement 6 millions de lacs aussi petits qu'un hectare.

La mission SWOT de la NASA dépasse les attentes en matière de surveillance de l'eau sur Terre

La mission révolutionnaire SWOT de la NASA, visant à étudier les eaux de surface de la Terre, a largement dépassé les attentes initiales, laissant les scientifiques stupéfaits du succès de la mission. Quelques jours après l'activation de l'instrument principal, l'interféromètre radar en bande Ka du satellite SWOT commun NASA-Agence spatiale française CNES, les ingénieurs ont pu capturer des images de la hauteur de la mer d'une clarté et d'une précision inhabituelles.

Lee-Lueng Fu, scientifique du projet, a exprimé son incrédulité initiale, estimant que les images qui lui étaient présentées étaient une sorte de blague cruelle. Les progrès accélérés dans l’obtention de données de haute qualité étaient inattendus, car il faut généralement des mois pour affiner les algorithmes afin d’améliorer la qualité des données. Cependant, l'interféromètre radar en bande Ka de SWOT a immédiatement fourni des observations océaniques claires et précises.

Non seulement la mission SWOT a excellé, mais d’autres capteurs d’observation de la Terre ont également présenté des performances remarquables. Selon Barry Lefer, responsable du programme de composition troposphérique de la NASA, le capteur de surveillance des émissions troposphériques de pollution « fonctionne incroyablement bien ». De plus, le spectromètre d’investigation des sources de poussières minérales à la surface de la Terre installé sur la Station spatiale internationale a dépassé toutes les attentes antérieures.

Néanmoins, les éloges de la mission SWOT se sont distingués parmi les réalisations présentées lors de la réunion d'automne de l'American Geophysical Union. Fu, qui a participé à quatre missions de la NASA, ne s'attendait pas aux performances exceptionnelles de SWOT. Du côté de l'océanographie, SWOT a connu un succès immédiat, tandis que les applications hydrologiques nécessitent le développement de logiciels supplémentaires pour améliorer le traitement des données.

Les performances impressionnantes de SWOT permettront aux chercheurs de surveiller les niveaux d’eau dans des lacs et des rivières beaucoup plus petits que prévu initialement. Avant le lancement, on s'attendait à ce que SWOT puisse observer des lacs aussi petits que 6 hectares. Cependant, grâce aux capacités améliorées du satellite, les chercheurs espèrent désormais pouvoir surveiller environ 6 millions de lacs aussi petits qu'un hectare. Des possibilités sans précédent s'offrent à nous pour la contribution de SWOT à notre compréhension des eaux de surface de la Terre.