Une nouvelle étude suggère que les océans d'Encelade pourraient favoriser une vie organique complexe

Une étude récente basée sur les données de la sonde spatiale Cassini de la NASA a révélé la présence de cyanure d'hydrogène dans les océans de la lune Encelade de Saturne. L'étude, publiée dans la revue Nature Astronomy, suggère que les océans de la Lune pourraient avoir plus d'énergie chimique qu'on ne le pensait auparavant, favorisant potentiellement la formation et la survie de composés organiques complexes.

Les chercheurs ont réanalysé les données collectées par la sonde spatiale Cassini, qui a tourné autour de Saturne de 2004 à 2017. En échantillonnant les panaches de gaz, d'eau et de glace sortant de la surface d'Encelade, ils ont découvert la présence de cyanure d'hydrogène ainsi que d'autres composés comme le méthanol. , l'éthane et l'oxygène. Cette découverte indique que la chimie des océans de la Lune est plus diversifiée et dynamique qu’on ne le pensait auparavant.

L'auteur principal Jonah Peter de Harvard et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a souligné l'importance de ces découvertes, déclarant qu'Encelade répond non seulement aux exigences de base en matière d'habitabilité, mais fournit également un aperçu de la formation possible de biomolécules complexes et des voies chimiques impliquées.

Encelade, connue pour sa surface blanche et striée de glace d'eau, abrite un océan salé sous sa croûte gelée. L'intérieur de la Lune génère de la chaleur grâce aux interactions gravitationnelles et à une éventuelle désintégration radioactive, ainsi qu'au volcanisme aquatique qui crée des panaches en éruption. Ces explosions volcaniques reconstituent également l'un des anneaux de Saturne.

La présence d'un océan mondial d'eau salée, ainsi que la découverte de cyanure d'hydrogène et d'autres ingrédients chimiques nécessaires, suggèrent qu'Encelade pourrait héberger la vie. Le potentiel de sources d’énergie encore plus non identifiées au sein de la Lune soutient en outre la création de molécules complexes et polyvalentes, essentielles à la formation et à l’évolution de la vie.

Les futures études sur Encelade devraient fournir des informations plus détaillées sur sa composition et ses conditions actuelles. Ces découvertes ouvrent de nouvelles possibilités pour explorer le potentiel de vie au-delà de la Terre.