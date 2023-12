Un quasar récemment découvert met en lumière l'univers primitif

By

Les astronomes ont fait une découverte étonnante : le plus grand réservoir d’eau jamais détecté dans l’univers. Cette découverte révolutionnaire vient de deux équipes de scientifiques de Caltech qui ont étudié un quasar lointain situé à 30 milliards de milliards de kilomètres. Les quasars sont connus pour leur luminosité et leur nature violente, et ce quasar ne fait pas exception.

La quantité de vapeur d’eau trouvée dans ce quasar est étonnamment 140 12 milliards de fois supérieure à toute l’eau des océans de la Terre réunies. Le quasar étant si loin, sa lumière a mis 1.6 milliards d’années pour nous parvenir sur Terre, ce qui donne un aperçu d’une époque où l’univers n’avait que XNUMX milliard d’années.

"L'environnement autour de ce quasar est unique dans la mesure où il produit cette énorme masse d'eau", explique Matt Bradford, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Cette découverte démontre en outre que l’eau est abondante dans tout l’univers, même à ses premiers stades.

Les quasars sont alimentés par des trous noirs massifs qui consomment un disque de gaz et de poussière. En se nourrissant, les quasars émettent d’énormes quantités d’énergie. La découverte de vapeur d’eau dans ce quasar particulier n’était pas inattendue, car les astronomes soupçonnaient depuis longtemps la présence d’eau dans l’univers primitif. Cependant, la présence de vapeur d’eau fournit des informations cruciales sur la nature du quasar lui-même.

La répartition de la vapeur d'eau autour du trou noir indique que le gaz environnant est inhabituellement chaud et dense selon les normes astronomiques. Cette découverte souligne l’importance de l’observation aux longueurs d’onde millimétriques et submillimétriques dans l’étude des phénomènes astronomiques.

Pour approfondir ces découvertes, les équipes travaillent actuellement à la conception d'un télescope de 25 mètres appelé CCAT, qui sera construit dans le désert d'Atacama au Chili. Ce télescope de pointe permettra aux astronomes de découvrir certaines des premières galaxies de l'univers, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche et élargissant notre compréhension du cosmos.

Alors que notre connaissance de l’univers continue de s’élargir, des découvertes comme celle-ci mettent en évidence les efforts continus des scientifiques pour percer ses mystères. Le nouveau réservoir d’eau dans ce quasar lointain met non seulement en lumière l’univers primitif, mais rappelle également l’immensité et la diversité du cosmos.