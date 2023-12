Le système solaire nouvellement découvert remet en question les hypothèses sur la formation planétaire

By

Les astronomes ont fait une découverte étonnante qui remet en question les hypothèses de longue date sur la formation des systèmes solaires. Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, des chercheurs ont observé un système solaire rare situé à 100 années-lumière dans la constellation Coma Berenices et en parfaite synchronisation. Ce système, composé de six planètes, évolue dans une danse orchestrée qui est restée épargnée par les forces extérieures pendant des milliards d'années.

La découverte a été rendue possible grâce à une collaboration entre Tess de la NASA et les satellites Cheops de l'Agence spatiale européenne. Ces satellites de chasse aux planètes ont fourni des données précieuses qui éclairent la façon dont les systèmes solaires de la Voie lactée ont vu le jour.

Bien qu'aucune des planètes de ce système harmonieux ne soit située dans la zone habitable de l'étoile, les résultats fournissent des informations précieuses sur la formation et la dynamique des systèmes planétaires. Les planètes de ce système solaire sont nettement plus grandes que la Terre, mais ont des densités ressemblant aux géantes gazeuses trouvées dans notre propre système solaire. Ils ont de courtes périodes orbitales, allant de neuf à 54 jours, ce qui les place à proximité immédiate de leur étoile hôte et entraîne des températures torrides.

En termes techniques, la synchronie parfaite observée dans ce système solaire est connue sous le nom de résonance. Les orbites des planètes affichent des motifs précis et ordonnés, semblables à une symphonie parfaitement menée. Il s’agit d’une caractéristique remarquable qui distingue ce système des autres observés précédemment.

Cette découverte remet en question l’hypothèse selon laquelle tous les systèmes solaires, y compris le nôtre, auraient démarré de manière synchronisée. On estime que seule une petite fraction des systèmes de la galaxie, environ un sur cent, conserve une telle synchronie. Notre propre système solaire s’est écarté de ce modèle en raison de la présence de planètes géantes et d’autres perturbations.

Les implications de cette découverte sont vastes. Il permet une compréhension plus approfondie des forces et des mécanismes à l’origine de la formation et de la stabilité planétaires. D'autres observations sont nécessaires pour déterminer la composition de l'atmosphère des planètes, ce qui pourrait potentiellement mettre en lumière leur potentiel à abriter la vie.

Ce système solaire remarquable a suscité l’admiration des scientifiques. Comme l'a déclaré le Dr Hugh Osborn de l'Université de Berne : « J'avais la mâchoire au sol. C’était un moment vraiment sympa. Il témoigne de la beauté et de la complexité de l’univers, incitant les chercheurs à continuer d’explorer et de découvrir ses secrets.

QFP

1. Pourquoi ce système solaire est-il considéré comme rare ?

Ce système solaire est rare car les six planètes se déplacent en parfaite synchronisation, affichant une résonance précise et ordonnée.

2. Certaines planètes de ce système solaire sont-elles habitables ?

Aucune des planètes de ce système solaire n’est située dans la zone habitable de l’étoile, ce qui rend la probabilité de vie, telle que nous la connaissons, minime.

3. Comment ces planètes se comparent-elles à la Terre en termes de taille et de densité ?

Les planètes de ce système solaire sont environ deux à trois fois plus grandes que la Terre, mais leur densité ressemble à celle des géantes gazeuses de notre propre système solaire.

4. Comment les astronomes ont-ils fait cette découverte ?

Cette découverte a été réalisée grâce à la collaboration des satellites Tess de la NASA et Cheops de l'Agence spatiale européenne, qui ont fourni des données précieuses pour l'analyse.

5. Que nous apprend cette découverte sur la formation du système solaire ?

En observant ce système solaire parfaitement synchrone, les astronomes apprennent mieux sur les mécanismes et les forces qui façonnent la formation et la stabilité des systèmes planétaires.