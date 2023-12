17 mondes extraterrestres pourraient abriter des océans cachés et une activité cryovolcanique, selon une étude

Une étude récente menée par la NASA et l'Université de Washington a révélé l'existence potentielle d'océans cachés et d'une activité cryovolcanique sur 17 exoplanètes qui pourraient être des planètes océaniques froides. Ces exoplanètes de faible masse présentent des caractéristiques telles que des surfaces glacées et une teneur en eau importante, similaires aux lunes glacées de notre propre système solaire.

Les chercheurs estiment que ces mondes extraterrestres pourraient avoir des surfaces couvertes de glace, mais que leurs taux de chauffage interne, résultant de la désintégration des éléments radioactifs et des forces de marée de leurs étoiles hôtes, pourraient entretenir des océans cachés sous les extérieurs glacés. Le Dr Lynnae Quick, chercheuse au Goddard Space Flight Center de la NASA, explique que le réchauffement interne subi par ces planètes pourrait donner lieu à des éruptions cryovolcaniques ressemblant à des panaches ressemblant à des geysers.

L’équipe a analysé 17 exoplanètes confirmées, estimant leurs températures de surface et leur taux de chauffage interne total. En considérant comme modèles la luminosité de la surface connue et les propriétés des lunes glacées Europe et Encelade, les chercheurs ont amélioré les estimations des températures de surface des exoplanètes. Ils ont également calculé la chaleur générée par les forces de marée et l'activité radioactive pour déterminer le chauffage interne total de chaque planète. Ces facteurs, combinés à des comparaisons avec l'activité des geysers d'Europe, leur ont permis d'estimer l'épaisseur de la couche de glace et l'activité des geysers sur les exoplanètes.

L’étude indique que les températures à la surface de ces exoplanètes sont encore plus froides que les estimations précédentes, atteignant jusqu’à 33 degrés Celsius (60 degrés Fahrenheit) de moins. L'épaisseur estimée de la coquille de glace varie sur les 17 planètes, allant de 58 mètres (190 pieds) à 38.6 kilomètres (24 miles). De même, les estimations de l'activité des geysers montrent une large plage, de 8 kg par seconde à 6 millions de kg par seconde.

Le Dr Quick souligne que les télescopes ont le potentiel de détecter une activité géologique sur des planètes comme Proxima b et LHS 1140b, qui sont susceptibles d'avoir des océans relativement proches de leur surface et des niveaux élevés d'activité de geysers. Lorsque ces exoplanètes passent devant leurs étoiles, la présence de vapeur d’eau provenant des geysers peut entraîner une atténuation ou un blocage de certaines couleurs de la lumière des étoiles. L’étude de la composition de cette vapeur d’eau pourrait donner un aperçu du potentiel d’habitabilité de ces exoplanètes et potentiellement révéler si elles peuvent abriter la vie.

Les résultats de cette étude, publiés dans Astrophysical Journal, ouvrent de nouvelles possibilités pour comprendre la nature complexe et diversifiée des exoplanètes et la possibilité de trouver des environnements habitables au-delà de la Terre.