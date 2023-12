Six planètes trouvées dansant en parfaite harmonie

By

Les scientifiques ont fait une découverte remarquable de six planètes qui se lancent dans une danse synchronisée autour de leur étoile. Cette découverte soulève des questions intrigantes sur les schémas de mouvement dans notre propre système solaire. Situées dans la constellation Coma Berenices, à environ 100 années-lumière de la Terre, ces planètes tournent autour d’une étoile légèrement plus petite que notre Soleil.

Contrairement aux planètes de notre système solaire, ces corps célestes nouvellement découverts présentent des caractéristiques distinctes et se déplacent à l’unisson. La durée de l'orbite de chaque planète est intimement liée à l'orbite de la planète suivante par un rapport précis. Les chercheurs appellent cet arrangement complexe la résonance. Étonnamment, cette configuration planétaire perdure depuis des milliards d’années.

Le Dr Rafael Luque, co-auteur de la recherche à l'Université de Chicago, explique que la résonance devrait être courante dans les systèmes planétaires. À mesure que les planètes se forment et que les forces gravitationnelles entrent en jeu, elles se transforment naturellement en modèles de résonance. Cependant, une résonance aussi élaborée, impliquant six planètes, est rare. Actuellement, seulement environ 1 % des systèmes planétaires observés présentent une résonance, et encore moins présentent la complexité du mouvement coordonné affiché par ces nouvelles planètes.

La raison de cette rareté, selon les chercheurs, réside dans les événements qui perturbent les orbites des systèmes planétaires comme le nôtre. La formation de Jupiter et de Saturne ou les impacts de météorites peuvent fausser les mouvements des planètes. Ces perturbations empêchent souvent la résonance de s'installer.

Ces danseurs interstellaires gravitent autour de leur étoile à proximité immédiate, rencontrant des températures torrides allant de 170°C à 650°C. Avec des diamètres deux à trois fois supérieurs à celui de la Terre, mais plus petits que Neptune, ils sont classés comme « sous-Neptunes ». Bien que la composition de ces planètes reste un mystère, les scientifiques soupçonnent qu'elles possèdent un noyau solide constitué de roche, de glace, voire de fer, enveloppé d'hydrogène et d'hélium.

En étudiant ces six sous-Neptunes, les astronomes ont eu une occasion unique d’étudier les facteurs qui contribuent à la diversité des planètes. Contrairement à d’autres systèmes planétaires, ce système offre un environnement contrôlé, permettant aux chercheurs d’explorer pourquoi et comment les planètes diffèrent en termes de taille, de température et de masse.

La découverte de la danse orbitale synchronisée a été rendue possible grâce au Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) exploité par la NASA, qui a détecté des baisses de luminosité indiquant que des planètes passaient devant l'étoile. Des données supplémentaires du satellite de caractérisation des exoplanètes (CHEOPS) de l'Agence spatiale européenne ont confirmé les rapports précis des orbites des planètes.

Cette étude révolutionnaire ouvre une multitude de nouvelles possibilités pour explorer les mystères des systèmes planétaires au-delà du nôtre. Les résultats, publiés dans la revue Nature, devraient révolutionner notre compréhension de la dynamique planétaire et faire la lumière sur l'origine et l'évolution des systèmes planétaires à travers l'univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que cela signifie pour les planètes de se déplacer en résonance ?

La résonance fait référence à une relation complexe entre les périodes orbitales de plusieurs planètes au sein d'un système. Dans ce cas, le temps nécessaire à une planète pour orbiter autour de l’étoile est lié à la durée de l’orbite de la planète suivante par un rapport net. Cette résonance suggère un mouvement de danse synchronisé entre les planètes.

2. Pourquoi seulement 1 % des systèmes planétaires observés présentent-ils une résonance ?

La plupart des systèmes planétaires connaissent des événements perturbateurs, tels que la formation de planètes massives ou les impacts de météorites. Ces perturbations peuvent provoquer des déviations des orbites des planètes, empêchant la résonance de se former et de persister.

3. Que sont les « sous-Neptunes » ?

Les « sous-Neptunes » sont une classification d'exoplanètes dont le diamètre est deux à trois fois supérieur à celui de la Terre mais plus petit que Neptune. Ils se caractérisent par leur petite taille et leur composition, qui se situe entre celles de la Terre et de Neptune.

4. Comment ces planètes ont-elles été découvertes ?

La découverte de ces planètes synchronisées a été rendue possible grâce au Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Le satellite a détecté des baisses périodiques de la luminosité d’une étoile, indiquant le passage de planètes devant elle. D'autres observations utilisant le satellite de caractérisation des exoplanètes (CHEOPS) de l'Agence spatiale européenne ont confirmé les rapports des orbites des planètes.