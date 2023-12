Le rover Perseverance de la NASA découvre les secrets de l'ancien lac et de la rivière de Mars

Résumé : Le rover Perseverance de la NASA a passé 1,000 XNUMX jours à explorer la surface martienne et a fait des découvertes importantes sur un ancien delta de lac et de rivière sur la planète rouge. Ces découvertes, recueillies grâce à des enquêtes détaillées sur le terrain, aident les scientifiques à percer les mystères du passé de Mars et pourraient potentiellement révéler si la vie y a jamais existé.

Après son atterrissage remarquable dans le cratère Jezero le 18 février 2021, Perseverance et son compagnon, Ingenuity, se sont lancés à la recherche de signes d'une vie microbienne ancienne. Le rover a récemment terminé son enquête sur un delta de rivière qui alimentait autrefois un lac du cratère Jezero il y a des milliards d'années. Tout au long de son voyage, Perseverance a également collecté 23 échantillons de roches provenant de divers endroits du cratère et du delta.

Chacun de ces échantillons, de taille équivalente à la craie d'une salle de classe et scellés dans des tubes métalliques, pourrait être ramené sur Terre à l'avenir dans le cadre de la campagne Mars Sample Return de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. L’analyse des échantillons sur Terre permettrait un examen plus approfondi à l’aide d’équipements de laboratoire qui ne peuvent pas être transportés sur Mars.

Lors de la réunion d'automne de l'American Geophysical Union, les scientifiques ont partagé certaines des connaissances acquises grâce à l'exploration de Perseverance. Le rover utilise un outil d'abrasion sur son bras pour gratter les surfaces rocheuses martiennes, puis analyse la composition de la roche avec son instrument planétaire de lithochimie à rayons X (PIXL). Des échantillons de roches récents ont révélé la présence de silice, un minéral qui contribue à la préservation d'anciens fossiles et de molécules organiques, et de carbonate, indiquant des environnements riches en eau dans le passé de Mars.

En étudiant les roches, les scientifiques ont reconstitué l'histoire géologique du cratère Jezero, depuis la formation du cratère lui-même jusqu'aux phases lacustre et fluviale. Ils pensent que le cratère s’est formé lorsqu’un astéroïde a heurté Mars il y a 4 milliards d’années. Le travail de détective de Perseverance a montré que le fond du cratère est constitué de roche volcanique, et les découvertes ultérieures suggèrent l'existence d'une rivière qui s'est déversée dans le cratère des millions d'années plus tard. Des rochers provenant d'autres parties de Mars ont également été découverts dans le delta et le cratère du fleuve, preuve de rivières au débit rapide.

Dans l’ensemble, la mission Perseverance sur Mars fournit des informations cruciales sur le passé de la planète, mettant en lumière son évolution géologique et le potentiel de vie ancienne.