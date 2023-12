Explorer l'influence de la gravité sur la croissance microbienne dans l'espace

By

Dans le cadre d'un projet de recherche révolutionnaire, Dorthe Wildenschild et Tala Navab-Daneshmand, membres du corps professoral de l'Oregon State University College of Engineering, collaborent avec la NASA sur un projet de la National Science Foundation qui étudie l'impact de la gravité sur la croissance microbienne. Cette étude innovante consiste à envoyer des spécimens à la Station spatiale internationale (ISS) pour étudier la formation de biofilms dans des milieux poreux partiellement et variablement saturés d'eau.

Les biofilms sont des groupes de micro-organismes qui adhèrent aux surfaces et leur formation joue un rôle crucial dans divers domaines, notamment l'assainissement des eaux souterraines, le traitement de l'eau, l'agriculture et les dispositifs médicaux. En comprenant comment les biofilms se développent dans des environnements à distribution d’eau non uniforme, les scientifiques peuvent améliorer les techniques permettant de résoudre les problèmes liés aux biofilms sur Terre.

De plus, ce projet de recherche a des implications importantes pour l’exploration de l’espace et le bien-être des astronautes lors des vols spatiaux en équipage. Les connaissances sur la manière dont la microgravité influence le comportement des biofilms peuvent aider les ingénieurs à concevoir des systèmes plus efficaces et contribuer au maintien de la santé des équipages dans l’espace.

Wildenschild et Navab-Daneshmand se préparent à envoyer prochainement des échantillons de l'OSU vers l'ISS. En impliquant des astronautes dans des travaux diffusés en direct sur les échantillons lors d'événements de sensibilisation STEM dans l'État de l'Oregon, ils espèrent impliquer le public et inspirer les futurs scientifiques. Des préparatifs approfondis et des protocoles détaillés garantiront le succès de cet effort pluriannuel.

Le projet vise à étudier l'interaction entre la capillarité et les forces gravitationnelles dans la croissance microbienne. La capillarité, entraînée par la tension superficielle, joue un rôle crucial dans le mouvement des liquides dans des espaces étroits. En éliminant les effets de la gravité dans l’environnement de microgravité de l’espace, les scientifiques peuvent étudier comment la capillarité et la gravité interagissent pour influencer la formation et l’architecture des biofilms au sein des matériaux poreux.

Grâce à un contrôle minutieux de la viscosité, une comparaison des modèles de croissance sur Terre et en microgravité et l’utilisation de microCT scans au retour sur Terre, les chercheurs visent à acquérir une compréhension globale du rôle de la gravité et de la capillarité dans le développement du biofilm. Les vues tridimensionnelles fournies par les scans révéleront des détails complexes, approfondissant ainsi notre connaissance de la manière dont ces forces façonnent la formation du biofilm.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un biofilm ?

R : Un biofilm est un groupe de micro-organismes qui adhèrent aux surfaces.

Q : Comment cette recherche peut-elle être bénéfique pour nous sur Terre ?

R : Comprendre la formation de biofilms peut avoir des applications dans l’assainissement des eaux souterraines, le traitement de l’eau, l’agriculture et la prévention des problèmes liés aux biofilms dans les dispositifs médicaux.

Q : Pourquoi étudier la croissance microbienne dans l’espace ?

R : Les connaissances sur le comportement microbien modifié en microgravité peuvent aider à améliorer les systèmes techniques et à maintenir la santé de l’équipage pendant les vols spatiaux.

Q : Quand les échantillons d’OSU seront-ils envoyés à l’ISS ?

R : Les échantillons OSU devraient être envoyés à l’ISS à la fin de l’été 2025.

Q : Comment le projet de recherche impliquera-t-il les astronautes ?

R : Les astronautes effectueront des travaux en direct sur les échantillons lors d'événements de sensibilisation STEM dans l'État de l'Oregon.