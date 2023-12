Les images à couper le souffle d'Odyssey offrent une vue sans précédent de Mars

By

L'orbiteur Mars Odyssey 2001 de la NASA a franchi une étape remarquable dans sa mission en cours, soulignant son voyage d'exploration de 22 ans sur la planète rouge. Dans le cadre d'une réalisation récente, le vaisseau spatial a capturé une série d'images panoramiques offrant une perspective époustouflante de Mars.

Avec l'aide du système d'imagerie par émission thermique (THEMIS), Jonathon Hill de l'Arizona State University, responsable des opérations de la caméra d'Odyssey, a produit des visuels époustouflants offrant une vue unique de Mars. Contrairement à tous les vaisseaux spatiaux précédents, ces images présentent le paysage martien depuis un point de vue extraordinaire.

Pour capturer cette vue élargie, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA et Lockheed Martin Space ont été confrontés à des défis importants. Pendant trois mois, les ingénieurs ont méticuleusement planifié les observations. Normalement, la caméra THEMIS pointe vers le bas, cartographiant la composition et les changements de température à la surface de Mars. Cependant, pour obtenir la vue souhaitée, l'ensemble du vaisseau spatial a dû être délicatement tourné à près de 90 degrés, ce qui a nécessité des calculs précis pour maintenir une exposition optimale au soleil pour les panneaux solaires tout en protégeant les équipements sensibles de la surchauffe. Cette manœuvre a temporairement interrompu la communication avec la Terre, ajoutant de la complexité à l'opération.

Cette nouvelle perspective a permis aux scientifiques d'observer plus en détail l'atmosphère de Mars. Jeffrey Plaut, scientifique du projet Odyssey au JPL, l'a décrit comme une coupe transversale ou une tranche de l'atmosphère. En modifiant l'angle et les conditions d'éclairage, la mission a également capturé des images de Phobos, l'une des lunes de Mars, ajoutant ainsi des données précieuses à la collection existante.

Les implications de ces réalisations vont au-delà de la mission d'Odyssey. La mission Mars Moon eXplorer (MMX), une collaboration entre la NASA et la JAXA, vise à restituer des échantillons des lunes de Mars, dont Phobos. Les connaissances acquises grâce aux observations d'Odyssey seront extrêmement précieuses pour les futures explorations de MMX.

Le dernier exploit d'Odyssey marque une étape importante dans l'exploration de Mars. Les vues sans précédent de l’horizon martien et les données inestimables collectées façonneront sans aucun doute notre compréhension de la planète rouge et de ses lunes, influençant ainsi les futures missions et découvertes scientifiques.

