Une image révolutionnaire du reste de la supernova Cassiopée A (Cas A) a été publiée par la NASA, montrant les restes d'une étoile qui a explosé il y a 343 ans. Capturée par le télescope spatial James Webb, cette image offre la plus haute résolution de Cas A à ce jour. Située à 11,000 10 années-lumière de nous, dans la célèbre constellation nord de Cassiopée en forme de W, Cas A s’étend sur XNUMX années-lumière.

Contrairement aux observations précédentes faites par des observatoires au sol et spatiaux tels que l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA, le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Spitzer, la nouvelle image a été prise à l'aide de la caméra infrarouge proche de Webb (NIRCam), qui perçoit léger comme la chaleur. Cette capacité unique a permis de collecter des données à de nouvelles longueurs d'onde, ce qui a donné lieu à des attributions de couleurs époustouflantes attribuées à différents filtres de NIRCam.

Lorsque l’on compare une image précédente capturée par l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb avec la nouvelle version NIRCam, des différences de couleur subtiles mais significatives sont observées. Ces variations proviennent des différentes longueurs d'onde auxquelles les signatures thermiques s'allument. MIRI affiche les régions extérieures de la coque interne, avec l'onde de choc de la supernova entrant en collision avec le gaz précédemment émis, apparaissant dans les tons orange et rouge. D’un autre côté, NIRCam offre un aspect fumé moins distinct.

L’image NIRCam révèle également une caractéristique fascinante sous la forme d’une goutte située dans le coin inférieur droit. À environ 170 années-lumière derrière le reste de la supernova, on pense que cette goutte est un écho lumineux résultant de l'explosion de l'étoile. La poussière dans l’écho émet une lueur en refroidissant, et cet écho particulier a été affectueusement surnommé « Baby Cas A ». Cependant, des échos lumineux plus petits peuvent également être observés sur l’image NIRCam.

Notamment, des documents historiques montrent qu'en 1181, des astronomes chinois et japonais ont repéré une « étoile invitée » dans Cassiopée qui est restée 185 jours avant de disparaître. La forme distinctive en W de Cassiopée la rend facilement reconnaissable depuis l'hémisphère nord. En tant que constellation circumpolaire, Cassiopée est presque toujours visible dans le ciel nocturne de l'hémisphère nord.

La publication de cette image extraordinaire signifie non seulement une avancée majeure dans notre compréhension des restes de supernova, mais invite également les astronomes à profiter des merveilles de l'univers. Avec un ciel clair et des yeux écarquillés, on peut s'émerveiller devant la beauté et les mystères dévoilés par le télescope spatial James Webb.