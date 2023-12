Voyager 1 a du mal avec des problèmes de communication

Résumé : Le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA, lancé en 1977 et se trouvant actuellement à plus de 15 milliards de kilomètres de la Terre, connaît des problèmes de communication en raison d'un problème informatique. Les ingénieurs s’efforcent de résoudre le problème en se référant à des manuels vieux de plusieurs décennies. Voyager 1 et son vaisseau jumeau, Voyager 2, sont actifs depuis plus longtemps que tout autre vaisseau spatial de l'histoire, présentant des défis uniques pour l'équipe de mission.

La NASA a annoncé mardi que Voyager 1, la sonde spatiale emblématique, rencontrait des difficultés pour renvoyer des données scientifiques et techniques sur Terre. Le problème vient de l'un des trois ordinateurs de bord du vaisseau spatial, provoquant une rupture de communication. Les ingénieurs ont consulté d'anciens manuels datant du lancement de Voyager 1 pour trouver une solution à la situation difficile actuelle de la mission vieille de 46 ans.

Le système de données de vol (FDS) de Voyager 1 collecte les données de ses instruments et surveille la santé du vaisseau spatial. Ces informations sont combinées et transmises à la Terre via l'unité de modulation de télémétrie (TMU). Cependant, les FDS et TMU connaissent actuellement des problèmes de communication, entraînant la transmission de données répétitives en code binaire.

La NASA a tenté de redémarrer le FDS pour résoudre le problème, mais elle n'a pas restauré la capacité du vaisseau spatial à envoyer des données utilisables. En conséquence, l'équipe de mission prend des précautions supplémentaires pour éviter des conséquences inattendues lors de l'envoi de commandes à Voyager 1.

L'emplacement éloigné de Voyager 1 ajoute au défi, car il faut environ 22.5 heures pour que les commandes parviennent au vaisseau spatial et que l'équipe reçoive une réponse. Ce délai signifie qu'il peut falloir jusqu'à 45 heures pour déterminer si une commande a été efficace.

Malgré ces revers de communication, Voyager 1 reste la mission opérationnelle la plus ancienne de la NASA et a franchi des étapes remarquables. Il est entré dans l’espace interstellaire en 2012, devenant ainsi le premier objet fabriqué par l’homme à le faire, et a voyagé plus loin de la Terre que tout autre vaisseau spatial.

Le dévouement de l'équipe de la NASA et sa confiance dans la documentation historique mettent en évidence la résilience de Voyager 1, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'esprit d'exploration durable face aux défis technologiques.