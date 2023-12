Voyager 1 de la NASA fait face à un obstacle de communication alors que les ingénieurs s'efforcent de résoudre un dysfonctionnement

By

Voyager 1 de la NASA, la sonde spatiale lancée en 1977 pour explorer les confins du système solaire, est actuellement confrontée à un obstacle de communication qui entrave sa capacité à transmettre des données vers la Terre. Les ingénieurs et les experts de la NASA travaillent avec diligence pour résoudre le problème et corriger le dysfonctionnement.

Le problème spécifique réside dans le système de données de vol (FDS) de Voyager 1, l'un de ses trois ordinateurs de bord. Le FDS est chargé de compiler les données de divers instruments scientifiques et données techniques, qui sont ensuite transmises à la Terre via l'unité de télécommunications (TMU). Cependant, les FDS rencontrent des difficultés de communication avec le TMU, entraînant l’absence de transmission de données.

Malgré le revers, la NASA assure que Voyager 1 peut toujours recevoir des commandes. Le dysfonctionnement semble provenir des processeurs de la sonde, affectant la transmission des données représentées en code binaire. Le code binaire, composé de uns et de zéros, constitue le fondement de tous les langages informatiques.

Les ingénieurs prévoient qu'il faudra peut-être plusieurs semaines pour élaborer un nouveau plan visant à résoudre le problème. Ils examinent attentivement les documents originaux datant de plusieurs décennies pour comprendre comment les nouvelles commandes peuvent avoir un impact sur les opérations du vaisseau spatial et éviter toute conséquence imprévue.

Le vaisseau spatial Voyager 1 a surpassé tous les autres engins spatiaux en termes de distance parcourue et continue de collecter activement des données sur l'espace interstellaire. Sa longévité et sa contribution à la recherche scientifique en font un exploit remarquable d’ingéniosité humaine et de réussite technologique.

Même si l'obstacle de la communication constitue un obstacle de taille, la NASA espère que l'expertise et la persévérance des ingénieurs finiront par surmonter cet obstacle, permettant ainsi à Voyager 1 de reprendre sa mission vitale consistant à élargir notre compréhension de l'univers au-delà de notre système solaire.