Le vaisseau spatial Psyche de la NASA capture les premières images de sa quête d'un astéroïde riche en métaux

By

Dans une étape importante, la sonde spatiale Psyché de la NASA a capturé ses premières images lors de sa mission d'exploration d'un astéroïde riche en métaux. L'orbiteur, qui a été lancé le 13 octobre, a depuis lors effectué diverses opérations avec succès. Il a alimenté des instruments scientifiques, transmis des données et même établi un record dans l’espace lointain grâce à ses propulseurs électriques.

Le 4 décembre, la mission Psyché a activé les caméras jumelles de l'orbiteur et récupéré un total de 68 images. Ces images ont été prises dans une région étoilée de la constellation des Poissons. L’équipe des imageurs utilise actuellement ces données pour s’assurer du bon fonctionnement des caméras et analyser les images. Jim Bell, responsable des instruments de l'imageur Psyché à l'Arizona State University, a exprimé son enthousiasme à propos de ces premières images, les qualifiant de « ouvre-rideau ».

L’objectif principal de l’instrument imageur est d’aider à déterminer la composition de l’astéroïde Psyché, considéré comme riche en métaux comme l’or et le diamant. L'instrument utilise plusieurs filtres de couleur, y compris des longueurs d'onde de lumière invisibles à l'œil humain, pour recueillir des données sur la composition de l'astéroïde.

Si ces premières images sont passionnantes, la mission Psyché en réserve encore plus. En 2026, le vaisseau spatial prendra des images tests de Mars lors d’un survol, offrant ainsi de nouvelles possibilités d’affiner ses capacités d’imagerie. Les images les plus attendues seront toutefois capturées en 2029, lorsque Psyché atteindra son astéroïde cible. Ces images promettent d’offrir un aperçu sans précédent du monde riche en métaux et de révéler des informations précieuses sur la formation précoce de notre système solaire.

La sonde spatiale Psyché de la NASA entreprend un incroyable voyage pour explorer un monde pas comme les autres, et ces premières images marquent le début d'une aventure scientifique remarquable.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le vaisseau spatial Psyche de la NASA capture les premières images de sa quête d'un astéroïde riche en métaux