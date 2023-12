Mars antique : preuves de la présence d'eau et potentiel de vie

By

Des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont fait une découverte extraordinaire qui met en lumière l’histoire ancienne de Mars. Le rover Perseverance, qui explore la planète rouge depuis février 2021, traverse actuellement le cratère Jezero, découvrant des preuves de la présence d'eau et du potentiel de vie.

Dans un récent concept d'artiste animé publié par la NASA, l'eau est représentée traversant le bord du cratère Jezero il y a des milliards d'années. Cet afflux d'eau a entraîné des dépôts de sédiments, conduisant finalement à la formation d'un delta. Les scientifiques ont soigneusement construit une chronologie de la formation du cratère et identifié trois périodes distinctes pendant lesquelles l'eau a envahi le bord.

La mission de Perseverance est d'explorer l'astrobiologie de Mars et d'étudier les zones qu'elle peut atteindre. Le rover s'est récemment lancé dans une étude détaillée d'un ancien lac martien, situé dans l'ancien delta du cratère Jezero. Dans la zone connue sous le nom de « Baie Lefroy », les scientifiques ont prélevé un échantillon contenant une quantité importante de silice à grains fins. Cette substance, capable de préserver les fossiles sur Terre, possède le potentiel de préserver la vie ancienne sur Mars.

Selon Ken Farley, scientifique du projet Caltech, la sélection de Jezero comme site d'atterrissage pour Perseverance était basée sur une compréhension approfondie de l'histoire géologique du cratère. En dévoilant l'histoire de ses phases lacustres et fluviales, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur le passé de la planète et sur les conditions qui ont pu soutenir la vie.

Pour l’avenir, la NASA prévoit de collaborer avec l’Agence spatiale européenne sur de futures missions vers Mars. Ces missions visent à collecter des échantillons scellés de la planète rouge et à les ramener sur Terre pour une analyse plus approfondie. Cet examen approfondi des matériaux martiens permettra de mieux comprendre le potentiel d'habitation de la planète et l'existence d'une vie ancienne.

Alors que le rover Perseverance célèbre son 1,000 XNUMXe jour sur Mars, chaque nouvelle découverte nous rapproche de la percée des mystères de notre planète voisine et de la réponse à la question séculaire : existe-t-il de la vie au-delà de la Terre ?