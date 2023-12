Nouvelles connaissances sur l'atmosphère martienne : des images époustouflantes capturées par Mars Odyssey Orbiter de la NASA

By

L'orbiteur Mars Odyssey de la NASA, partie intégrante de notre exploration de la planète rouge depuis plus de deux décennies, a récemment fourni une vue imprenable sur les nuages, la poussière et l'une de ses deux lunes de Mars. Les images offrent une perspective unique, rappelant la courbure de la Terre vue depuis la Station spatiale internationale. Ces visuels captivants mettent non seulement en valeur la beauté de Mars, mais revêtent également une grande importance pour faire progresser notre compréhension de l’atmosphère martienne.

Capturées en mai à une altitude d'environ 250 km, les images révèlent la surface martienne sous des couches de nuages ​​et de poussière. Cette vue remarquable, prise par la caméra du système d'imagerie par émission thermique (THEMIS) de l'orbiteur, offre aux scientifiques du monde entier l'occasion de recueillir de nouvelles informations sur la dynamique de l'atmosphère de la planète.

"S'il y avait des astronautes en orbite au-dessus de Mars, c'est la perspective qu'ils auraient", décrit Jonathon Hill, responsable des opérations de la caméra THEMIS d'Odyssey à l'Arizona State University. Comme aucune mission précédente sur Mars n’a permis d’obtenir une telle vue, elle offre aux chercheurs un point de vue sans précédent et présente des possibilités passionnantes pour de nouvelles découvertes.

Cette vue martienne distinctive revêt une importance particulière car elle présente une vision plus large de l’atmosphère, améliorant ainsi la précision des modèles existants. Jeffrey Plaut, scientifique du projet Odyssey au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, compare cela à l'observation d'une coupe transversale, une « tranche à travers l'atmosphère », révélant des détails inédits qui sont généralement invisibles d'en haut.

Cependant, capturer cette perspective a nécessité de réorienter l’ensemble du vaisseau spatial, car les caméras THEMIS ne sont pas en mesure d’effectuer des ajustements angulaires de manière indépendante. L'équipe de la NASA a soigneusement fait pivoter l'orbiteur d'environ 90 degrés, garantissant que les panneaux solaires du vaisseau spatial continuent de recevoir suffisamment de lumière solaire.

Forte du succès de cette initiative, la mission Odyssey de la NASA vise à continuer à capturer des images similaires à l'avenir, s'étendant sur différentes saisons martiennes. Ce faisant, les scientifiques espèrent percer davantage de mystères entourant l’atmosphère martienne et approfondir notre compréhension de cette énigmatique planète voisine.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’orbiteur Mars Odyssey a récemment capturé ?

R : L'orbiteur a capturé des images époustouflantes de nuages, de poussière et d'une des lunes de Mars.

Q : Qu’est-ce qui est unique dans cette vue ?

R : Cette perspective offre un aperçu de la courbure de Mars, semblable à la courbure familière de la Terre vue depuis la Station spatiale internationale.

Q : Comment cela aide-t-il les scientifiques ?

R : Ces images fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur l’atmosphère martienne et aident à améliorer les modèles atmosphériques existants.

Q : Quels ajustements ont été apportés pour capturer cette vue inhabituelle ?

R : L'ensemble du vaisseau spatial a été tourné d'environ 90 degrés pour ajuster l'angle de la caméra THEMIS et assurer une lumière solaire adéquate pour les panneaux solaires.

Q : La mission Odyssey continuera-t-elle à capturer des images similaires ?

R : Oui, la NASA prévoit de capturer davantage d'images à l'avenir, illustrant l'atmosphère martienne au fil des saisons.