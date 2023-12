NEOWISE : l'héritage remarquable d'un télescope spatial infrarouge

NEOWISE de la NASA, le télescope spatial infrarouge qui chasse les astéroïdes et les comètes, a connu une décennie pleine de succès et de réalisations. Depuis le début de sa mission réactivée en 2013, NEOWISE a fait des découvertes révolutionnaires, observé plus de 3,000 XNUMX objets géocroiseurs, renforcé les stratégies internationales de défense planétaire et joué un rôle essentiel dans le soutien d’autres missions de la NASA. Cependant, le télescope spatial est désormais confronté à sa disparition en raison de l’activité solaire croissante, qui perturbe son orbite et le rapproche de la Terre.

Tous les 11 ans, le Soleil traverse un cycle d’activité accrue appelé maximum solaire, caractérisé par une augmentation des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Ces événements réchauffent l’atmosphère terrestre, provoquant son expansion et créant davantage de traînée sur les satellites comme NEOWISE. Alors que le Soleil approche de son prochain maximum, le télescope spatial n’est plus en mesure de maintenir son orbite au-dessus de l’atmosphère.

Joseph Masiero, chercheur principal adjoint de NEOWISE, reconnaît que la mission a prévu ce résultat. Il explique : « Après plusieurs années de calme, le Soleil se réveille à nouveau. Nous sommes à la merci de l’activité solaire, et sans aucun moyen de nous maintenir en orbite, NEOWISE revient maintenant lentement vers la Terre.

L'aventure de NEOWISE a commencé en 2009 lorsqu'elle a réutilisé une mission précédente appelée Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Bien que WISE ait atteint son objectif de mener une étude infrarouge du ciel, il a finalement été mis en hibernation en 2011. Cependant, sans liquide de refroidissement cryogénique, le vaisseau spatial pouvait toujours observer des astéroïdes et des comètes géocroiseurs chauffés par le Soleil. En 2013, la NASA a réactivé le vaisseau spatial sous le nom de NEOWISE, en se concentrant sur l'aide aux efforts de défense planétaire et en étudiant ces objets en détail.

NEOWISE a apporté des contributions significatives à la caractérisation des astéroïdes géocroiseurs, en découvrant plus de 3,000 25 d’entre eux et en affinant leurs orbites. Elle a également découvert 2020 comètes, dont la spectaculaire comète NEOWISE, visible à l’œil nu en XNUMX. Malgré sa disparition imminente, NEOWISE laisse derrière elle une vaste archive de données qui continueront à faire progresser la science de l’univers infrarouge.

S'appuyant sur l'héritage de NEOWISE, la NASA prévoit de lancer le télescope spatial infrarouge de nouvelle génération appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Cette mission recherchera des objets géocroiseurs difficiles à détecter et à étudier, améliorant ainsi notre compréhension de ces objets potentiellement dangereux. corps célestes dangereux.

S'il est doux-amer de voir la mission de NEOWISE prendre fin, il est clair que ses contributions à la défense planétaire et à la recherche scientifique auront un impact durable. Comme le dit si bien Masiero, « NEOWISE possède de vastes archives, couvrant une très longue période, qui feront inévitablement progresser la science de l'univers infrarouge longtemps après le départ du vaisseau spatial. »