NEOWISE de la NASA est confronté à une disparition imminente en raison de l'activité solaire

NEOWISE de la NASA, le télescope spatial infrarouge de chasse aux astéroïdes et aux comètes, a connu une décennie pleine de réalisations depuis le début de sa mission réactivée en 2013. Cependant, son impressionnant parcours touche maintenant à sa fin car il est victime des effets de l'activité solaire.

Le maximum solaire, une période pendant laquelle le soleil connaît une activité accrue tous les 11 ans, fait sortir NEOWISE de son orbite. À mesure que le soleil réchauffe l'atmosphère terrestre, les gaz atmosphériques créent une traînée sur les satellites, les ralentissant. À l’approche du maximum solaire, NEOWISE ne peut plus maintenir son orbite au-dessus de notre atmosphère et revient en spirale vers la Terre.

Cette seconde vie de NEOWISE a commencé en 2010 lorsqu'il a réorienté une mission différente, le Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), lancée en 2009. Les données de WISE et NEOWISE ont grandement contribué à l'étude des galaxies lointaines, des étoiles froides, des comètes. , et les astéroïdes géocroiseurs.

Bien que NEOWISE ne puisse plus observer les objets les plus froids de l'univers sans liquide de refroidissement cryogénique, il joue toujours un rôle crucial dans les efforts de défense planétaire en surveillant et en étudiant les astéroïdes et les comètes proches de la Terre. La mission a non seulement aidé les astronomes à localiser ces objets, mais a également fourni des données précieuses sur leur taille, leur réflectivité et leur composition.

Bien que la fin imminente de NEOWISE soit regrettable, son héritage sera perpétué par la prochaine mission NEO Surveyor de la NASA. Prévu pour un lancement en 2027, NEO Surveyor s'appuiera sur les réalisations de NEOWISE en recherchant des astéroïdes sombres, des comètes à faible réflectivité et des objets qui s'approchent de la Terre depuis la direction du soleil. Il recherchera également les chevaux de Troie terrestres, des astéroïdes qui mènent ou suivent l'orbite de notre planète.

Alors que NEOWISE poursuit sa descente vers la Terre, sa contribution au domaine de la défense planétaire et de l’exploration spatiale sera rappelée et célébrée.