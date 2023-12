Un nouveau catalogue révèle 294 pulsars émetteurs de rayons gamma, élargissant ainsi notre compréhension de l'univers

By

Le télescope spatial Fermi Gamma-ray de la NASA, en collaboration avec une équipe internationale d'astronomes, a publié un catalogue révolutionnaire présentant 294 pulsars émetteurs de rayons gamma, et 34 autres en attente de confirmation, selon un rapport de la NASA. Cette découverte représente une multiplication par 27 du nombre de pulsars connus avant le lancement de la mission de Fermi en 2008.

Les pulsars, qui sont un type d'étoile à neutrons, sont des restes de soleils massifs qui ont explosé sous forme de supernovae. Malgré leur petite taille, ces objets de la taille d’une ville possèdent une masse immense, ce qui en fait un sujet fascinant à étudier pour les astronomes. Le catalogue complet, publié dans The Astrophysical Journal Supplement, est le résultat d'un effort de collaboration de 170 scientifiques du monde entier.

Le catalogue fournit non seulement des informations détaillées sur les pulsars gamma connus, mais il sert également de catalyseur pour de nouvelles voies d'exploration. Cette découverte démontre le rôle central que le télescope de Fermi a joué dans l'élargissement de notre compréhension des phénomènes célestes.

Les pulsars gamma émettent des faisceaux d’énergie étroits qui tournent comme un phare. Lorsque ces faisceaux croisent la Terre, les astronomes détectent des impulsions d'émission. Le télescope à grande surface de Fermi excelle dans la détection des rayons gamma, dont les niveaux d'énergie sont des milliards de fois supérieurs à ceux de la lumière visible.

Il est intéressant de noter que seuls 10 % environ des pulsars connus émettent des rayons gamma, ce qui rend la découverte de Fermi encore plus significative. Le catalogue comprend une gamme diversifiée de pulsars, notamment des pulsars millisecondes (MSP) tels que le J1824-2452A, qui tourne environ 328 fois par seconde malgré son âge d'environ 30 millions d'années.

Le catalogue explore également les systèmes binaires impliquant des pulsars, mettant en lumière le paradoxe âge-spin. Les pulsars situés à proximité d'étoiles normales peuvent extraire de la matière de leurs compagnons, accélérant potentiellement leur rotation. Les systèmes « araignées », connus sous le nom de redbacks ou de veuves noires, fournissent des informations précieuses sur la dynamique complexe des interactions des pulsars avec leurs compagnons.

Un pulsar particulièrement remarquable dans le catalogue est J1555-2908, un pulsar veuve noire qui pourrait avoir capturé une planète qui passait dans sa toile gravitationnelle. De plus, les pulsars de transition comme J1023+0038 présentent des flux de gaz irréguliers, formant des disques autour de l'étoile à neutrons et provoquant des fluctuations de la lumière optique, des rayons X et des rayons gamma.

Les découvertes de Fermi s'étendent au-delà de notre galaxie. En 2015, le télescope a découvert le premier pulsar gamma dans le Grand Nuage de Magellan voisin. En 2021, les astronomes ont dévoilé une éruption géante de rayons gamma provenant d’un magnétar, un type différent d’étoile à neutrons, situé dans la galaxie Sculptor, à environ 11.4 millions d’années-lumière.

Alors que Fermi continue d'être à l'avant-garde de l'exploration spatiale, ce dernier catalogue met en évidence son impact durable, fournissant aux astronomes des informations précieuses sur le domaine dynamique et énigmatique des pulsars et des étoiles à neutrons.

QFP

Qu'est-ce que le télescope spatial Fermi à rayons gamma ?

Le télescope spatial Fermi Gamma-ray est un observatoire de la NASA conçu pour étudier les émissions de rayons gamma à haute énergie provenant de sources célestes.

Que sont les pulsars ?

Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation hautement magnétisées qui émettent des faisceaux de rayonnement qui peuvent être détectés sous forme d'impulsions d'émission.

Qu’est-ce que l’astronomie gamma ?

L'astronomie des rayons gamma est la branche de l'astronomie qui étudie l'univers à l'aide des rayons gamma, qui sont la forme de rayonnement électromagnétique la plus énergétique.

Pourquoi les pulsars gamma sont-ils importants ?

Les pulsars gamma fournissent des informations uniques sur la physique et la dynamique extrêmes des étoiles à neutrons. Seule une petite fraction des pulsars connus émettent des rayons gamma, ce qui rend leur étude particulièrement intrigante.

Qu'est-ce qu'un pulsar milliseconde ?

Un pulsar milliseconde est une étoile à neutrons en rotation rapide qui effectue plusieurs rotations par seconde. On pense qu’ils sont le résultat d’un transfert de masse depuis une étoile compagnon, ce qui augmente leur vitesse de rotation.

