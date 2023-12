Nouvelle date fixée pour la mission Dragonfly de la NASA sur la lune Titan de Saturne

By

La NASA a récemment annoncé une nouvelle date de lancement pour sa très attendue mission Dragonfly vers Titan, la lune de Saturne. La mission, initialement prévue pour un lancement en 2026, a connu plusieurs retards et son décollage est désormais prévu pour juillet 2028. La décision de reporter la mission est motivée par les incertitudes budgétaires au sein de l'agence.

Malgré les revers, la mission Dragonfly a passé avec succès des examens de conception clés, démontrant sa faisabilité et son potentiel de découvertes révolutionnaires. Le projet vise à étudier l’environnement de Titan et à évaluer son potentiel à abriter la vie. En utilisant un atterrisseur à giravion, Dragonfly pourra explorer les caractéristiques uniques de la Lune et découvrir des informations précieuses sur son habitabilité.

Le retard de la mission est principalement dû aux incertitudes entourant le financement de la division des sciences planétaires de la NASA. La demande de budget de l'agence pour 2024 pour la science planétaire s'élève à 3.38 milliards de dollars, mais les allocations proposées dans les projets de loi de la Chambre et du Sénat suggèrent des réductions potentielles qui pourraient avoir un impact sur Dragonfly et d'autres missions.

Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, a exprimé ses inquiétudes quant à la confirmation de missions sans perspectives budgétaires claires lors d'une récente réunion. Les coûts de la mission dépassant les attentes initiales, des spéculations circulent sur la reclassification de Dragonfly en mission phare, une catégorie réservée aux projets les plus complexes et les plus coûteux de la NASA.

Malgré les défis financiers, l’équipe Dragonfly a réalisé des progrès significatifs. La mission a passé avec succès sa revue de conception préliminaire et a été autorisée à passer à la phase finale de conception et de fabrication en 2024. Cependant, la confirmation formelle de la mission, y compris son coût total et son calendrier, sera reportée à la mi-2024 en attendant la publication. de la demande de budget du Président pour 2025.

La mission Dragonfly représente une opportunité unique d'explorer l'environnement de Titan et d'élargir notre compréhension de l'habitabilité planétaire. Ce sera la première fois qu’un atterrisseur à giravion sera utilisé pour l’exploration planétaire, ce qui en fera une entreprise pionnière dans l’exploration spatiale.

QFP

Q : Quel est le but de la mission Dragonfly ?

R : La mission Dragonfly vise à étudier l'environnement de Titan, la lune de Saturne, et à étudier son potentiel à abriter la vie.

Q : Pourquoi la mission a-t-elle été retardée ?

R : Le retard de la mission est dû aux incertitudes budgétaires au sein de la division des sciences planétaires de la NASA.

Q : Qu’est-ce qu’un atterrisseur à giravion ?

R : Un giravion-atterrisseur est un vaisseau spatial qui combine les capacités d'un giravion (comme un hélicoptère) et d'un atterrisseur pour explorer les surfaces planétaires.

Q : Quand la mission Dragonfly sera-t-elle lancée ?

R : Le lancement de la mission Dragonfly est actuellement prévu pour juillet 2028.

Q : Dans quelle catégorie Dragonfly pourrait-elle être reclassée ?

R : Il y a des spéculations selon lesquelles Dragonfly pourrait être reclassé comme une mission phare, qui comprend les projets les plus complexes et les plus coûteux de la NASA.