L'expérience sur les ondes atmosphériques (AWE) de la NASA commence ses opérations sur la Station spatiale internationale

L'expérience sur les ondes atmosphériques (AWE) de la NASA a été installée avec succès sur la Station spatiale internationale (ISS) à l'aide du bras robotique Canadarm2, marquant le début de sa phase opérationnelle. L'objectif principal d'AWE est d'analyser les ondes de gravité atmosphériques et leur impact sur la météorologie spatiale, avec un accent particulier sur les communications par satellite. Cette mission fournira des données précieuses qui aideront les scientifiques à comprendre la physique et les caractéristiques de ces ondes atmosphériques ainsi que leur influence sur l'ionosphère.

En étudiant les ondes de gravité atmosphériques, formées par des perturbations météorologiques comme les orages ou les ouragans, AWE vise à déterminer leur taille, leur énergie et leur élan. Ces informations cruciales permettront aux scientifiques d’étudier la relation entre la météo terrestre et la météo spatiale, ce qui pourrait conduire à des améliorations dans les communications par satellite et le suivi en orbite.

AWE est équipé de quatre caméras qui captureront des images des ondes de gravité atmosphérique en interaction avec la météo spatiale. Depuis son point d'observation unique sur l'ISS, les observations d'AWE fourniront des informations précieuses sur la dynamique complexe de l'atmosphère terrestre. La mission constitue une avancée significative dans la recherche en héliophysique de la NASA, car elle contribue aux efforts continus de l'agence pour comprendre le système interconnecté qui englobe la Terre et les autres planètes de l'héliosphère.

Le projet AWE est dirigé par Ludger Scherliess de l'Université d'État de l'Utah et géré par le Goddard Space Flight Center de la NASA. Le laboratoire de dynamique spatiale de l'université a joué un rôle essentiel dans la construction de l'instrument AWE et exploite le centre de contrôle de mission. Alors qu’AWE entame sa phase opérationnelle, les scientifiques attendent avec impatience les données qu’il fournira et les découvertes potentielles qui les attendent dans le domaine de la recherche sur la météorologie atmosphérique et spatiale.

