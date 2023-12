Nouvelles perspectives sur Mars : dévoilement de l’horizon extraterrestre

By

Une nouvelle image époustouflante de l'horizon martien, capturée par l'orbiteur Odyssey de la NASA, a ouvert des possibilités passionnantes aux futurs astronautes qui pourraient un jour explorer la mystérieuse planète rouge. Cette réalisation, en préparation depuis des mois, offre aux scientifiques une perspective unique qui leur permet de faire des comparaisons éclairantes entre Mars et la Terre.

Dans un exploit de coordination technique, le système d'imagerie par émission thermique (THEMIS) de l'orbiteur Odyssey a méticuleusement pris une série de 10 images, qui ont ensuite été assemblées pour créer une vue panoramique. Ce point de vue sans précédent, semblable à celui dont seraient témoins les astronautes en orbite au-dessus de Mars, offre un aperçu inégalé du paysage surnaturel de la planète.

L'astronome de l'Arizona State University, Jonathon Hill, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Aucun vaisseau spatial martien n'a jamais eu ce genre de vue auparavant. » Cependant, parvenir à une telle perspective n’était pas une mince affaire. THEMIS, fixé sur le ventre de l'orbiteur, nécessitait d'incliner physiquement l'ensemble du vaisseau spatial à 90 degrés pour capturer l'image. Le maintien de cette position pendant toute une orbite, au cours de laquelle les images ont été prises, a laissé l'orbiteur hors de contact avec la Terre pendant plusieurs heures.

La photographie qui en résulte met en valeur la surface intrigante et stérile de Mars, criblée de cratères, tout en dévoilant l'atmosphère délicate avec des volutes de nuages ​​et une brume de poussière en suspension. En plus de sa valeur esthétique, THEMIS, étant une caméra thermique, fournit des données critiques sur la température de ses sujets, permettant ainsi aux scientifiques d'étudier les nuages ​​de la planète. Mars présente à la fois des nuages ​​​​de glace d'eau, semblables à ceux de la Terre, et des nuages ​​​​de glace de dioxyde de carbone, offrant des informations précieuses sur le fonctionnement de l'atmosphère martienne.

De plus, l'image présente de manière inattendue un photobomber, la lune de Mars nommée Phobos. La lune en forme de pomme de terre, en orbite autour de Mars toutes les 7.65 heures, est une source de fascination pour les scientifiques qui étudient ses mystérieuses origines. Chaque information recueillie sur Phobos contribue à percer son caractère énigmatique.

Le succès de cette entreprise a incité les chercheurs à poursuivre l’étude de l’horizon martien. En prenant des images supplémentaires à différents moments de l'année, l'équipe espère observer comment l'atmosphère de Mars fluctue au fil des saisons. Peut-être qu’à l’avenir, nous pourrons même apercevoir l’insaisissable lueur nocturne verte de Mars. Les possibilités sont aussi vastes que les cieux extraterrestres au-dessus de la planète rouge.

