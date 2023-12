La NASA va former un astronaute indien pour la mission de la Station spatiale internationale

By

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a annoncé mercredi que l'agence spatiale américaine formerait prochainement un astronaute indien pour un voyage vers la Station spatiale internationale (ISS). Cette collaboration entre l'Inde et les États-Unis renforce encore leurs liens croissants dans le domaine spatial, ouvrant des opportunités de recherche scientifique et d'échange de connaissances.

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et la NASA ont développé conjointement le radar à synthèse d'ouverture NASA-ISRO (NISAR), un système d'observatoire en orbite terrestre basse. Prévu pour un lancement au premier trimestre de l'année prochaine, ce satellite fournira des données critiques pour une meilleure compréhension des différents systèmes et phénomènes planétaires. Ses capacités incluent la cartographie de la planète entière tous les 12 jours, permettant aux chercheurs d'étudier les changements dans les écosystèmes, la masse de glace, la biomasse végétale, l'élévation du niveau de la mer et les risques naturels tels que les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans et les glissements de terrain.

L’Inde a des projets ambitieux visant à quintupler sa part du marché mondial du lancement de satellites au cours de la prochaine décennie. Conformément à ces aspirations, l'Inde a rejoint les accords Artemis de la NASA en juin de cette année. Les accords visent à renforcer la transparence scientifique et à établir des protocoles pour prévenir toute interférence nuisible dans l'espace et sur les corps célestes comme la Lune.

En outre, l’Inde a fait des progrès significatifs dans l’exploration lunaire. En août, l'Inde a réussi à atteindre le pôle sud de la Lune, surpassant les efforts de la Russie, confrontée à des défis dus à des facteurs géopolitiques. Alors que la Chine poursuit également activement son programme spatial, avec des projets de missions futures et des investissements substantiels, les États-Unis restent un acteur clé avec leur programme lunaire Artemis, qui devrait recevoir un budget d'environ 93 milliards de dollars jusqu'en 2025.

Comme Bill Nelson l’a souligné dans son discours, nous vivons actuellement dans un « âge d’or de l’exploration spatiale ». La collaboration entre la NASA et l'ISRO pour former un astronaute indien pour une mission de l'ISS reflète la coopération internationale croissante et l'engagement commun à faire progresser notre compréhension de l'univers.

