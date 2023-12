La NASA termine un test de feu chaud de 650 secondes pour la certification du moteur RS-25

La NASA a récemment franchi une étape importante dans sa mission d'exploration des secrets de l'univers en effectuant un test à feu chaud complet de 650 secondes pour le moteur de certification RS-25. Cette série de tests critiques est essentielle pour soutenir les futures missions du Space Launch System (SLS) dans l’espace lointain. Le test a eu lieu au banc d'essai Fred Haise situé au Stennis Space Center de la NASA.

L'objectif de cette série de certifications est de valider de nouveaux processus de fabrication pour la production de moteurs RS-25 destinés aux prochaines missions dans l'espace lointain, à commencer par Artemis V. Le principal sous-traitant des moteurs de la fusée SLS, Aerojet Rocketdyne, met en œuvre des techniques de fabrication avancées, notamment l'impression 3D. , dans la production de ces moteurs.

Au cours du test de 650 secondes, le moteur RS-25 était suspendu ou pivotait autour d'un point central. Cette technique est cruciale pour contrôler et stabiliser le SLS lorsqu’il atteint son orbite. De plus, les opérateurs ont poussé le moteur au-delà de ses paramètres de vol pour garantir une marge de sécurité opérationnelle. Le moteur RS-25 a été mis à feu à un niveau de puissance de 113 %, dépassant le seuil de 111 % requis pour la mise en orbite du SLS.

La série de certifications en cours devrait se poursuivre jusqu'en 2024, s'alignant sur la mission de la NASA visant à établir une présence durable sur la surface lunaire et à ouvrir la voie à de futures expéditions humaines vers Mars. Avant d'être déployé, chaque moteur RS-25 utilisé pour alimenter le SLS sera soumis à des tests rigoureux à la NASA Stennis.

En effectuant ces tests, la NASA vise à améliorer les performances et la fiabilité des moteurs RS-25, essentiels pour générer la poussée nécessaire lors des missions SLS. L'allumage simultané de quatre moteurs RS-25 produit une poussée combinée stupéfiante de 1.6 million de livres au lancement et de 2 millions de livres pendant la montée.

