La mission Cassini découvre les ingrédients clés de la vie sur la lune Encelade de Saturne

De nouvelles recherches basées sur les données de la mission Cassini de la NASA ont révélé des preuves irréfutables de la présence de cyanure d'hydrogène et d'une puissante source d'énergie chimique sur la lune Encelade de Saturne. Ces découvertes fournissent un soutien supplémentaire à l’habitabilité d’Encelade et mettent en lumière le potentiel de vie sous son extérieur glacé.

Les scientifiques sont conscients du panache de grains de glace et de vapeur d’eau émanant d’Encelade, qui contient des composés organiques essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Cependant, l'analyse récente des données Cassini a dévoilé la présence de cyanure d'hydrogène, une molécule essentielle à l'origine de la vie. Le cyanure d'hydrogène joue un rôle central dans la formation des acides aminés, qui sont les éléments constitutifs de la vie.

De plus, les chercheurs ont découvert que l’océan situé sous la coquille glacée d’Encelade recèle une riche source d’énergie chimique. Cette énergie provient de plusieurs composés organiques, dont certains servent de carburant aux organismes sur Terre. Ces résultats suggèrent qu'Encelade pourrait posséder beaucoup plus d'énergie chimique qu'on ne le pensait auparavant, augmentant ainsi la probabilité que la vie prospère et se maintienne.

L’auteur principal Jonah Peter, doctorant à l’Université Harvard, explique : « Nos travaux fournissent des preuves supplémentaires qu’Encelade héberge certaines des molécules les plus importantes à la fois pour créer les éléments constitutifs de la vie et pour maintenir cette vie grâce à des réactions métaboliques. » Cette étude offre un aperçu de la formation de biomolécules complexes et des processus chimiques susceptibles de se produire sur la Lune.

La découverte du cyanure d’hydrogène est particulièrement significative, car elle sert de point de départ aux théories sur l’origine de la vie. Sa polyvalence lui permet de jouer un rôle crucial dans la formation des acides aminés, ce qui en fait une molécule essentielle au développement de la vie.

Les conclusions de l'équipe de recherche ont été renforcées à mesure qu'elle explorait des modèles alternatifs, chaque test renforçant les preuves. Finalement, il est devenu clair que la composition du panache ne pouvait pas être déterminée avec précision sans inclure le cyanure d’hydrogène.

Ces découvertes récentes soulignent davantage le potentiel d'habitabilité d'Encelade et fournissent des informations précieuses sur la chimie complexe qui peut exister dans les profondeurs de l'océan et dans son panache. La mission Cassini continue de percer les mystères de Saturne et de ses lunes, nous rapprochant ainsi de la compréhension de la possibilité d'une vie au-delà de la Terre.