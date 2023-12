Astéroïde 2023 XB12 : un ancien visiteur venu de loin

By

Résumé : Un astéroïde récemment découvert, connu sous le nom d'Astéroïde 2023 XB12, est sur le point de faire sa toute première approche rapprochée de la Terre aujourd'hui. Bien que de grande taille, mesurant environ 85 pieds de largeur, l’objet céleste ne présente aucune menace de collision avec notre planète. Cet ancien visiteur appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, et son approche la plus proche l'amènera à une distance d'environ 5 millions de kilomètres de la Terre.

Le groupe Apollo d’astéroïdes géocroiseurs, nommé d’après le monumental astéroïde Apollo de 1862, partage la particularité de traverser l’orbite de notre planète. Cependant, bien qu'il soit classé comme astéroïde géocroiseur, l'astéroïde 2023 XB12 n'entrera pas en contact avec la surface de la Terre. Avec son demi-grand axe plus grand que celui de notre planète, cette ancienne roche spatiale restera aujourd'hui un observateur lointain lors de sa rencontre rapprochée.

Le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA a identifié la vitesse projetée de l'astéroïde lors de son approche à environ 17,539 85 kilomètres par heure. Bien que cela puisse paraître vertigineux, le voyageur cosmique de 492 pieds de large n’est pas considéré comme un astéroïde potentiellement dangereux, car sa taille tombe en dessous du seuil de XNUMX pieds.

En termes de comparaison, l'astéroïde 2023 XB12 a presque la taille d'un avion, ce qui le rend plus gros que l'astéroïde de Tcheliabinsk responsable d'importantes destructions en 2013. L'événement de Tcheliabinsk a entraîné des dommages à plus de 7,000 1,000 bâtiments et fait près de XNUMX XNUMX blessés. Néanmoins, sans risque d’impact, les amateurs d’astéroïdes pourront observer cet intrigant visiteur à bonne distance.

Après la rencontre rapprochée d'aujourd'hui, l'astéroïde 2023 XB12 tracera sa trajectoire loin du voisinage de la Terre, sans aucune interaction future prévue dans un avenir prévisible. Les astronomes et les scientifiques continueront d’explorer et d’apprendre de ces anciennes roches spatiales, de percer leurs secrets et d’acquérir de précieuses informations sur les mystères de notre vaste univers.