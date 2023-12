Des scientifiques dévoilent une découverte choquante de produits perdus dans l’espace

By

Dans une tournure surprenante des événements, des scientifiques ont annoncé la récupération remarquable non pas d'une, mais de deux petites tomates perdues dans l'espace. La découverte a eu lieu après que l'astronaute Frank Rubio les ait accidentellement laissés flotter dans la Station spatiale internationale alors qu'il tentait de les ranger dans un sac Ziploc.

La NASA a publié des images captivantes des tomates desséchées, trouvées dans un sac en plastique. Bien que près d’un an se soit écoulé depuis leur disparition, les fruits présentaient des signes minimes de détérioration, à l’exception d’une certaine décoloration. Les scientifiques ont été stupéfaits de ne constater aucune croissance microbienne ou fongique visible, soulevant des questions intrigantes sur les effets de l’environnement spatial sur la conservation des aliments.

Auparavant, Rubio avait fait allusion à la perte d'une tomate, mais la NASA a précisé que les deux tomates faisaient partie de l'expérience eXposed Root On-Orbit Test System (XROOTS) menée en 2022. Cette expérience visait à développer des techniques hydroponiques et aéroponiques pour cultiver des plantes sans sol, offrant potentiellement des options durables pour les futures missions spatiales. Contrairement aux rapports précédents, les tomates n’ont pas été associées à l’expérience VEG-05 en 2023.

Même si la découverte de la tomate peut sembler un moment joyeux, l’objectif sous-jacent de la culture de nourriture à bord de la Station spatiale internationale est bien plus profond. La NASA a souligné que ces expériences sont cruciales pour affiner les techniques qui seront vitales pour les futures explorations de la Lune et de Mars. De plus, les scientifiques mènent des recherches en cours, comme l’expérience Planet Habitat-03, pour découvrir le transfert potentiel d’adaptations génétiques entre générations de plantes cultivées dans l’espace.

Sous les efforts scientifiques superficiels, la culture de plantes dans l’espace présente également des avantages intangibles. Les astronautes ont signalé des avantages psychologiques, notamment un moral amélioré et une qualité de vie améliorée grâce aux activités de jardinage. Ces résultats mettent en lumière l’approche holistique requise pour les voyages spatiaux de longue durée, soulignant l’importance de nourrir le bien-être physique et mental.

Alors que nous continuons à explorer les vastes inconnues de l’espace, des découvertes comme les tomates perdues nous rappellent de manière poignante les innombrables mystères qui nous attendent au-delà des frontières de la Terre. Ces découvertes repoussent les limites de notre compréhension tout en alimentant la volonté d'explorer davantage les possibilités qui se trouvent au-delà de l'atmosphère de notre planète.