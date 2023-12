La NASA reprend la communication avec les explorateurs de Mars après la conjonction solaire

La NASA a réussi à rétablir la communication avec ses explorateurs de Mars après une interruption temporaire provoquée par la récente conjonction solaire. Lors de la conjonction solaire, qui a eu lieu le 11 novembre, la Terre et Mars étaient positionnées sur des côtés opposés du Soleil, obstruant la communication directe entre les deux planètes pendant deux semaines. Cependant, l’agence spatiale et ses robots martiens sont désormais de retour en action.

La conjonction solaire, bien que gênante, n’est pas un événement catastrophique. L'alignement du Soleil entre la Terre et Mars peut interférer avec les signaux radio, car la couronne solaire libère du gaz chaud et ionisé qui peut perturber la communication. Pour éviter la possibilité de signaux corrompus et d'erreurs potentielles d'exécution de commandes, la NASA impose un moratoire de communication de 14 jours pendant ce phénomène.

Le 25 novembre, le moratoire le plus récent a pris fin, permettant aux explorateurs de Mars de la NASA de transmettre les données qu'ils avaient collectées pendant l'interruption. Tandis que les rovers Perseverance et Curiosity surveillaient les changements météorologiques sur Mars, l'Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter capturaient des images de la surface de la planète rouge. De plus, la mission Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) a étudié les interactions entre l’atmosphère de Mars et le Soleil. En accédant à ces données, la NASA peut améliorer encore davantage sa compréhension des activités de Mars pendant les périodes où l'observation directe n'est pas possible.

Ce week-end, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a repris le contrôle d'Ingenuity, l'hélicoptère martien, et a effectué avec succès un vol de 393 mètres. Cette étape marque une étape cruciale vers les futurs vols et explorations sur Mars.

La reprise de la communication et la disponibilité de nouvelles données permettent à la NASA d'approfondir ses connaissances et de poursuivre sa mission de percer les mystères de la planète rouge. Alors que les scientifiques analysent avec impatience les informations reçues, les explorateurs de Mars sont prêts à reprendre leurs tâches et à partager des mises à jour passionnantes avec le monde.

La NASA surmonte l’obstacle de la conjonction solaire pour poursuivre l’exploration de Mars

