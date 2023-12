La NASA observe une éruption solaire extraordinaire avec des impacts potentiels

La NASA a récemment capturé des images époustouflantes d’une éruption solaire incroyablement puissante, la plus intense depuis six ans. L'éruption, connue sous le nom d'éjection de masse coronale (CME), s'est produite à la surface du Soleil, à environ 93 millions de kilomètres de la Terre. L'agence a repéré ce phénomène remarquable grâce à son observatoire de la dynamique solaire, un vaisseau spatial lancé en 2010 qui surveille en permanence les activités du soleil.

L’éruption solaire est classée comme une éruption de classe X – le niveau d’intensité le plus élevé – ce qui signifie qu’elle a le potentiel de perturber divers systèmes sur Terre. Les communications radio, les réseaux électriques, les signaux de navigation, les vaisseaux spatiaux et même les astronautes peuvent tous être menacés. Au cours de l'éruption, des interférences avec les communications radio ont eu lieu pendant environ deux heures dans certaines régions des États-Unis et ailleurs.

Le centre de prévision météorologique spatiale de la National Atmospheric and Oceanic Administration a décrit l'événement comme « incroyable » et peut-être comme « l'un des plus grands événements radio solaires jamais enregistrés ». Le centre a noté que la perturbation radio s'est produite jeudi entre midi et 2 heures HE, alors que ses scientifiques étudiaient également d'autres effets du CME, situé à l'extrême nord-ouest du soleil.

Cette éruption solaire exceptionnelle est la plus puissante enregistrée depuis septembre 2017 et surpasse toutes les éruptions du cycle solaire actuel. Il a reçu un classement X8, soulignant son extraordinaire solidité. Pour donner un peu de contexte, l'éruption solaire la plus puissante jamais enregistrée était un événement X28 le 4 novembre 2003, selon l'Agence spatiale européenne.

L'observation par la NASA de cet incroyable événement solaire permet aux scientifiques de mieux comprendre et prédire les impacts potentiels d'éruptions aussi intenses sur les systèmes et les infrastructures terrestres. Une surveillance continue nous permet de nous préparer à toute perturbation et de trouver des moyens d'atténuer leurs effets.