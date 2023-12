La mission PACE de la NASA va dévoiler les mystères de l'atmosphère terrestre

La prochaine mission Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) de la NASA est sur le point de révolutionner notre compréhension de l'atmosphère terrestre. Prévue pour un lancement début 2024, cette mission utilisera des polarimètres avancés pour étudier l'interaction complexe entre la lumière, les aérosols, les nuages ​​et l'océan.

Bien que cela puisse paraître sans importance, l'étude des aérosols, qui contiennent des particules comme la fumée, la poussière et les polluants, joue un rôle central dans le décryptage du climat de la Terre. Les aérosols ont la capacité à la fois d'absorber et de diffuser la lumière du soleil, influençant ainsi la quantité d'énergie solaire qui atteint la surface de la planète. En étudiant de manière approfondie ces facteurs, la mission PACE vise à comprendre l’impact des aérosols sur la qualité de l’air et le climat.

En plus d'analyser les aérosols, la mission PACE se concentrera également sur l'examen de la couleur de l'océan. Le principal instrument à cet effet est l'Ocean Color Instrument (OCI), qui mesurera la couleur de l'océan sur différents spectres, de l'ultraviolet à l'infrarouge à ondes courtes. De plus, la mission comprendra deux polarimètres : le spectro-polarimètre pour l'exploration planétaire (SPEXone) et le polarimètre de recherche hyper angulaire (HARP2). Ces instruments évalueront la polarisation de la lumière solaire lorsqu'elle traverse les nuages, les aérosols et l'océan, fournissant ainsi des données précieuses sur la science des aérosols et des nuages.

L'intégration d'OCI, SPEXone et HARP2 permettra aux chercheurs d'améliorer la correction atmosphérique et de générer une large gamme de produits de données liés aux aérosols et aux nuages. Cette approche globale ouvrira sans aucun doute la voie à des développements révolutionnaires dans la recherche sur les aérosols, les nuages ​​et l’océan.

La mission PACE de la NASA recèle un énorme potentiel pour améliorer notre compréhension de l'atmosphère terrestre. En perçant les mystères des aérosols et leurs interactions avec la lumière, les nuages ​​et l’océan, nous obtiendrons des informations inestimables sur le changement climatique, la qualité de l’air et la santé globale de notre planète.

(Source : Adapté de la National Aeronautics and Space Administration)