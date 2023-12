Des mondes glacés récemment découverts pourraient abriter la vie au-delà de la Terre

Des recherches récentes menées par des astronomes de la NASA ont révélé l'existence de 17 planètes glacées potentiellement habitables dans notre galaxie. Ces planètes de la taille de la Terre, situées dans notre voisinage cosmique, présentent des similitudes avec les lunes glacées de Jupiter et de Saturne dans notre propre système solaire. Les scientifiques pensent que sous les extérieurs gelés de ces mondes se trouvent d’immenses océans qui pourraient potentiellement abriter une vie similaire à celle trouvée dans les profondeurs des océans de la Terre.

Les chercheurs pensent également que ces mondes glacés pourraient posséder des geysers de surface, qui pourraient propulser l’eau dans l’espace. Si ces panaches existent, ils offrent une opportunité unique aux télescopes fabriqués par l’homme de rechercher des signes de vie extraterrestre. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par l'étude de l'activité des geysers et des compositions chimiques de deux des candidats les plus proches, Proxima Centauri b et LHS 1140 b, car ils se trouvent à une distance relativement courte de la Terre.

Pendant des années, les scientifiques ont principalement concentré leur recherche de vie extraterrestre sur des planètes rocheuses situées dans la zone habitable de leurs étoiles hôtes, où de l’eau liquide pourrait potentiellement exister. Cependant, les récentes découvertes d'extrémophiles prospérant dans des conditions extrêmes ont permis aux scientifiques de mieux comprendre les habitats potentiels de la vie. Ces découvertes ont incité les astrobiologistes à explorer la possibilité de vie sur des lunes glacées comme Europe et Encelade, chauffées par les forces des marées et les radiations.

Pour identifier les 17 mondes glacés, l’équipe de la NASA a analysé plus de 5,300 XNUMX exoplanètes confirmées. Ils ont recherché des planètes de la taille de la Terre avec des densités plus faibles, ce qui indique une plus grande probabilité qu'elles soient composées de glace et d'eau plutôt que de roches. De plus, ils ont recherché des planètes avec des températures plus basses, ce qui suggère un risque plus élevé d’être recouvertes de glace. En comparant les caractéristiques de la surface d'Europe et d'Encelade, les chercheurs ont estimé l'épaisseur des coquilles de glace recouvrant ces nouveaux mondes.

Les résultats, publiés dans Astrophysical Letters, mettent en lumière l’habitabilité potentielle de ces planètes glacées et soulèvent la possibilité de découvrir une activité géologique sur ces mondes. Les prochaines étapes impliqueront une exploration et une observation plus approfondies à l’aide de télescopes avancés pour étudier ces mondes glacés plus en détail. En cas de succès, la découverte de signes de vie au-delà de la Terre révolutionnerait notre compréhension de l’univers et de la place que nous y occupons.