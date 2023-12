Nouveau nom, nouveaux horizons : la transformation de l'installation de traitement des systèmes spatiaux du Kennedy Space Center

L'installation de traitement des systèmes spatiaux (SSPF) du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride a subi une transformation significative et porte désormais un nouveau nom pour refléter son rôle évolutif. L'installation de 457,000 XNUMX pieds carrés sur trois étages est désormais connue sous le nom d'installation de traitement des systèmes spatiaux, reconnaissant sa transition vers une installation de traitement multi-locataires pour le matériel destiné non seulement à la Station spatiale internationale (ISS), mais également aux missions lunaires et au-delà. .

La directrice du Kennedy Space Center, Janet Petro, souligne le rôle important de l'installation dans le soutien aux missions qui ont amélioré la vie sur Terre et inspiré le monde. Au cours des 25 dernières années, la SSPF a joué un rôle crucial dans le traitement des composants et éléments nécessaires à la construction et à la maintenance de l'ISS. Cependant, avec la transformation du centre en premier port spatial du pays, l'installation est devenue un environnement de traitement dynamique et polyvalent capable de prendre en charge plusieurs utilisateurs et missions.

L'installation est actuellement utilisée par divers programmes de la NASA tels qu'Artemis et Commercial Resupply Services, avec des projets de traitement Gateway dans un avenir proche. De plus, des sociétés commerciales telles que Northrop Grumman, Sierra Space et SpaceX fabriquent et traitent leurs charges utiles et leur matériel au sein du SSPF.

Selon Kevin Zari, directeur associé de la Station spatiale internationale et de l'exploration, la prochaine phase du SSPF implique la transition d'une utilisation gouvernementale à une utilisation commerciale. À l’instar du changement intervenu avec les lanceurs en orbite terrestre basse, les entités commerciales pourraient bientôt profiter de ces installations pour des projets purement commerciaux.

Le SSPF a une riche histoire, construit à l’origine pour l’assemblage et le traitement des composants de l’ISS. Il a joué un rôle central dans le traitement du premier composant de la station construit aux États-Unis, le Node 1. Depuis lors, il a pris en charge une multitude de lancements, d’amarrages et d’enquêtes scientifiques. En tant que site principal pour les composants de la station de traitement, le matériel de vol et les expériences scientifiques, le SSPF a joué un rôle essentiel dans le succès de l'ISS.

La transformation de l'établissement et son nouveau nom marquent une phase passionnante dans son évolution. Alors que l’exploration spatiale et les entreprises commerciales continuent de se développer, l’installation de traitement des systèmes spatiaux est prête à soutenir la prochaine génération de missions, que ce soit vers la Lune, vers Mars ou au-delà.