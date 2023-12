Nouvelles possibilités et unité : l'administrateur de la Nasa met l'accent sur la collaboration avec l'Isro

L'administrateur de la Nasa, Bill Nelson, a récemment visité le centre satellite UR Rao (URSC) à Bangalore pour observer les tests du satellite Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR). Au cours de sa visite, Nelson a réitéré le pouvoir unificateur de l'espace et a souligné la collaboration croissante entre les États-Unis et l'Inde dans le secteur spatial. Selon lui, cette collaboration créera de nombreuses possibilités qui profiteront aux membres de la génération Artemis, englobant les jeunes des deux pays et du monde entier.

Nelson a exprimé son honneur d'être à Bangalore et le privilège d'être témoin des progrès en cours à l'URSC. Il a souligné que NISAR n’est qu’un exemple du partenariat fructueux entre la Nasa et l’Isro et de la façon dont il a un impact positif sur la vie sur Terre. Les données collectées par NISAR contribueront à une meilleure gestion des ressources naturelles et des risques, bénéficiant à la fois à l’Inde et aux États-Unis.

En outre, Nelson a souligné l’unité qu’apporte l’exploration spatiale, surmontant les divisions entre les nations. S'appuyant sur son expérience personnelle, il a décrit comment la vue de la Terre depuis l'espace efface les barrières telles que la race et la religion, mettant en valeur la beauté de notre planète suspendue dans l'immensité de l'espace. Nelson a également mentionné des exemples historiques de coopération dans l’espace, même pendant la guerre froide, et la manière dont l’espace continue de rassembler des forces opposées, comme les républicains et les démocrates aux États-Unis.

En réponse à une question spécifique, Nelson a confirmé l'engagement de la Nasa, conformément à l'accord entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Joe Biden, de former et d'envoyer un astronaute indien dans l'espace d'ici environ un an. Cette annonce souligne une fois de plus l’alliance solide et les objectifs partagés entre les deux pays.

Dans l'ensemble, la visite de Nelson à l'URSC et ses interactions avec les étudiants soulignent l'importance de la collaboration internationale dans l'exploration spatiale. Le partenariat entre la Nasa et l’Isro sert de modèle pour d’autres pays, démontrant comment la coopération peut stimuler les progrès technologiques et bénéficier à la société dans son ensemble.

Questions fréquemment posées:

Q : Qu’est-ce que le satellite NASA-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR) ?



R : Le satellite NASA-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR) est une collaboration conjointe entre la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) et l'Indian Space Research Organisation (Isro). Il est conçu pour collecter des données qui contribueront à une meilleure gestion des ressources naturelles et des risques sur Terre.

Q : Qu'est-ce que la génération Artemis ?



R : La génération Artemis fait référence à la population plus jeune qui devrait diriger les futurs projets d'exploration spatiale. Il englobe des jeunes d’Inde, des États-Unis et d’autres pays du monde.

Q : Quel est l’objectif du programme Artemis ?



R : Le programme Artemis vise à ramener des humains sur la Lune, en ciblant spécifiquement le pôle sud lunaire, et à terme, à établir une présence humaine durable sur la Lune. Cela implique une coopération et une collaboration internationales pour atteindre ces objectifs.

Q : Comment l’exploration spatiale unifie-t-elle les pays ?



R : L’exploration spatiale a un pouvoir unificateur qui rassemble les nations autour d’objectifs communs et de buts plus vastes. Il transcende les différences politiques et favorise la collaboration dans la poursuite des connaissances et des progrès scientifiques.