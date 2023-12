L'Inde et les États-Unis discutent de collaborations potentielles dans l'exploration spatiale

By

Le chef de la NASA, Bill Nelson, s'est récemment rendu en Inde pour explorer les possibilités de collaboration entre les deux pays dans le domaine de l'exploration spatiale. Lors d'une conférence organisée par la National Aeronautics and Space Administration, Nelson s'est dit prêt à travailler avec l'Inde si le pays décide de construire sa propre station spatiale.

L'Inde a des projets ambitieux en matière d'exploration spatiale et envisage de développer une station spatiale commerciale d'ici 2040. Ce calendrier concorde avec la déclaration de Nelson selon laquelle les États-Unis auraient alors leur propre station spatiale. Le Premier ministre Narendra Modi a également exprimé son optimisme quant à la création d'une station spatiale indienne d'ici 2035 et à l'envoi d'un astronaute indien sur la Lune d'ici 2040.

Les discussions entre Nelson et les responsables indiens ont également porté sur les projets indiens d'exploration lunaire. Nelson a souligné qu'il appartenait à l'Inde de déterminer ses objectifs sur la Lune et que la NASA était prête à fournir les recherches et le soutien nécessaires.

Par ailleurs, les États-Unis et l’Inde sont en pourparlers pour envoyer un astronaute indien à la Station spatiale internationale (ISS) d’ici la fin de l’année prochaine. Cependant, la NASA a précisé que la sélection des astronautes serait déterminée par l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), et non par la NASA.

En plus de ces collaborations, Nelson a souligné le lancement prochain de l'observatoire NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) en 2024. Cet observatoire, composé de données provenant de 25 engins spatiaux, fournira des informations précieuses sur l'atmosphère, la météo et le climat de la Terre.

Dans l'ensemble, les discussions entre l'Inde et les États-Unis indiquent une volonté de collaborer et de se soutenir mutuellement dans leurs efforts d'exploration spatiale. Les collaborations potentielles entre les deux pays sont très prometteuses pour faire progresser les connaissances scientifiques et repousser les limites de l’exploration spatiale.

Questions fréquentes

1. Quels sont les projets de l'Inde en matière d'exploration spatiale ?

L'Inde vise à établir une station spatiale commerciale d'ici 2040 et à envoyer un astronaute indien sur la Lune d'ici 2040. Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'exploration spatiale et s'efforce de les atteindre.

2. La NASA collaborera-t-elle avec l'Inde ?

La NASA s'est déclarée prête à collaborer avec l'Inde, surtout si l'Inde décide de construire sa propre station spatiale. L'agence spatiale américaine est prête à soutenir et à travailler avec l'Inde dans divers aspects de l'exploration spatiale.

3. Quand l’Inde enverra-t-elle un astronaute à la Station spatiale internationale ?

L'Inde est en discussion avec la NASA pour envoyer un astronaute indien à la Station spatiale internationale d'ici la fin de l'année prochaine. Cependant, la sélection des astronautes sera déterminée par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), et non par la NASA.

4. Qu'est-ce que l'observatoire NASA-ISRO à synthèse d'ouverture (NISAR) ?

L'observatoire NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) est un projet conjoint entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Son lancement est prévu au premier trimestre 2024 et fournira des données complètes provenant de 25 engins spatiaux pour aider les scientifiques à comprendre l'atmosphère, la météo et le climat de la Terre.